Fenerbahçe, transfer için Barcelona'ya uçtu; listede 6 isim var

Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Sportif direktör Damien Comolli, başkan Ali Koç'un isteği üzerine Barcelona'ya gitti.

Barcelona kulübünü yakından takip eden Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, sportif direktör Damien Comolli, Barcelona sportif direktörü Pep Segura ile görüştü. Comolli, Segura'dan Yerry Mina başta olmak üzere Paco Alcacer, Aleix Vidal, Vermealen, Andre Gomes ve Denis Suarez hakkında bilgi aldı.

Ancak UEFA Finansal Fair Play kıskacında bulunan Fenerbahçe bu oyuncuları kiralamak istiyor. Sarı lacivertlilerde öncelik stoper ve orta saha.