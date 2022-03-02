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Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

02 Mart 2022 16:40

6 Mart Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe lider Trabzonspor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını resmi internet sitesinden duyurdu.

3 Mart Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet, 4 Mart Cuma günü ise saat 11.00 itibarıyla Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet satışa sunulacak.

Biletlerin genel satışı ise 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ne kadar?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ                                  70,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK              90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK             110,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK             130,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK              150,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK                  180,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A-I BLOK                 200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B-H BLOK                240,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON  ALT C-G BLOK               280,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT D-F BLOK                 330,00 TL

MARATON ALT E BLOK                                                  400,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK                                                 450,00 TL

 

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