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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA)   Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

27 Ocak 2018 21:55

İSTANBUL,(DHA)
 
Fenerbahçe, Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 14.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkan özel uçakla Trabzon\'a hareket etti.

(FOTOĞRAFLI)

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