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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19'uncu hafta mücadelesinde 28 Ocak Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı

21 Ocak 2018 16:24

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19\'uncu hafta mücadelesinde 28 Ocak Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı çalışmayla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, saat 11.00\'de başlayan antrenmanda Göztepe mücadelesinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından 23 Ocak Salı günü Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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