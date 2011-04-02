-FENERBAHÇE TİMSAH AVINDA İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini yenerek, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Milli takımlar nedeniyle lige verilen aradan önce 10 maçta 10 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Bursaspor karşısında da 3 puan alarak, galibiyet serisini 11'e çıkarmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle Galatasaray ile yapılan derbi maçta forma giyemeyen ve lige verilen arada tedavi ve çalışmalarına devam eden Emre Belözoğlu'nun durumu, bu akşam yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak. -ALEX 200. LİG MAÇINA ÇIKIYOR- Takım kaptanı Alex de Souza, yarınki maçla birlikte ligde 200. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli formayla Türkiye kariyerinde 199 lig maçına çıkan Brezilyalı futbolcu, yarın 200. lig maçında forma giyecek. Bu sezon 16. haftadaki Ankaragücü maçında (189. maçı) Uche'nin 188 maçlık rekorunu geride bırakarak, Fenerbahçe formasıyla ligde en çok forma giyen yabancı futbolcu unvanını alan Alex, Bursaspor karşısında 2. ''dalya'' sevincini yaşayacak. -MUHTEMEL 11- Sarı-lacivertlilerde, yarınki maçta Emre oynarsa, Cristian'ın yedek kalması ve solda Dia'nın forma giymesi bekleniyor. Eğer Cristian oynarsa, yabancı kısıtlaması nedeniyle Dia yedek kalacak ve solda Özer'in oynama ihtimali yüksek. Fenerbahçe'nin Bursaspor maçı olası 11'i şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk, Cristian (Emre), Özer, Alex, Niang. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek.