-Fenerbahçe TFF'yi eleştirdi İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü, sadece kadınlar ve çocukların izlediği Fenerbahçe-Manisaspor maçıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dün yaptığı açıklamada, organizasyonun başarıyla gerçekleşmesini sağlayan kulüpten ve stattan bahsetmekten özenle kaçındığını ileri sürdü. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde ''Teşekkürlerimizle'' başlığıyla yapılan açıklamada, TFF'nin 17 Eylül Cumartesi günü ''Seyircisiz maç'' cezasını, kadınların ve çocukların ücretsiz maç izlemesi yönünde değiştirdiği hatırlatıldı. Kararın içeriğine ait resmi bilgilendirmenin maçın bir gün öncesinde yapılmasına, karşılaşmanın hafta içinde oynanacak olmasına, okulların açıldığı haftaya denk gelmesine ve maçın saatinin geç olmasına karşın, taraftarlarının maça gelebilmek adına müthiş bir özveri ve sabır örneği göstererek, formalarıyla ve atkılarıyla stattaki yerini aldığı ve 90 dakika boyunca durmaksızın takıma destek verdiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi: ''Taraftarımız, eşi benzeri görülmemiş destekle, Fenerbahçe camiasının farkını ve ihtişamını sadece Türk futbol tarihine değil, dünya spor tarihine de altın harflerle yazdırdı. Olimpiyatlara, Dünya Şampiyonalarına ve Avrupa Şampiyonlarına ev sahipliği yapmak adına aday olan ülkemizin bu vesileyle de elinin güçlendiğini düşünüyor, bundan da sonsuz mutluluk duyuyoruz. Hal böyleyken, TFF'nin konuya dair açıklamasında, sadece kadın ve çocuklara teşekkür edip, bu organizasyonun başarıyla gerçekleşmesini sağlayan Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, taraftarından ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndan bahsetmekten özenle kaçınmasını kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz. Buna rağmen, 'seyircisiz maç' cezası yerine geliştirilen bu uygulamayı memnuniyetle karşılıyor, Fenerbahçe camiasının farkını, birlik ve beraberliğini, tüm dünyaya bir kez daha gösterme fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 20 Eylül 2011'i Türkiye adına dünya tarihine geçiren her bir taraftarımıza bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz.''