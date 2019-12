-FENERBAHÇE: TFF, AKLISELİM KARAR VERECEKTİR İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, futbolda şike iddialarına yönelik sürdürülen soruşturmayla ilgili düzenlenen basın toplantısında, henüz doğruluğu kesinlik kazanmamış bilgilerin medyada yer bulmasından duyukları rahatsızlığı dile getirdi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın 1907 Tribün salonunda düzenlenen basın toplantısında kulüp adına açıklama yapan Nihat Özdemir, hukukun üstünlüğünün öneminin savunulduğu bugünlerde bir hatırlatma yapmak istediklerini kaydederken, ''Dünyanın tüm medeni ülkelerinde ve ülkemizde bu güne kadar yüzlerce büyük soruşturma ve operasyon delillerin zayıflığı ve yetersizliği nedeniyle dava açılmasına dahi gerek görülmeyerek sona ermiştir. Hatta birçok davada basının kirli haber ve uydurmalarıyla davanın basında idama mahkum ettiği binlerce insan beraat etmiş ve suçlu olmadıkları ispatlanmıştır. Ancak üzülerek görüyoruz ki; başkanımız ve yöneticilerimizin içerisinde bulunduğu süreçte daha savcı iddianamesini dahi yazmadan, delil adı altında birçok karışık bilgi basın tarafından yayımlanıyor'' dedi. Özdemir, şu ifadeleri kullandı: ''Karar merci olmayan Emniyet 19 maçta şike olduğuna dair hüküm açıklıyor. Ekranlarda yorumcular ve gazeteciler başkanımızı ve yöneticilerimizi suçlu ilan ediyor ve infaz ediyorlar. Her maç öncesinde yenen maç yemeklerinde çekilen fotoğraflar dahi gazetelerde şikenin belgesi diye yayınlanıyor. Başkanımızın gözaltına alınma görüntülerinin ardından, ekrana getirilen ve kimin evinde çıktığı belli olmayan silahların görüntüleri ile o silahlar sanki başkanımıza aitmiş havası yaratılmaya çalışıyor. Bu kadar kuvvetli delillerin mevcut olduğunun iddia edildiği bir süreçte böyle bir iletişim kampanyasına neden gerek duyuluyor? Bu soruşturmanın sadece Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili olmadığı bilindiği halde, neden tüm operasyona dair yorumlar ve bilgi kirliliği kulübümüz üzerinden yapılıyor ve her şey başkanımız ve yöneticilerimize mal edilmeye çalışılıyor?'' Bu durumun, 25 milyon taraftarı bulunan büyük camialarında infial yarattığını kaydeden Nihat Özdemir, ''Bizler tüm bu hak hukuk tanımayan yargısız infaz sürecini lanetle kınıyoruz. Adaletin herkes için bir gün lazım olacağını hatırlatarak, hukuki sürece saygı gösterilmesini, gizlilik ilkesinin daha fazla ihlal edilmemesini istiyoruz. Bu süreçte hukuku ihlal eden tüm kişi ve kurumlar hakkında da her tür yargı yoluna başvurarak haklarımızı tazmin edeceğimizin bilinmesini istiyoruz'' diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bu süreçte bir kesim tarafından oluşturulmaya çalışılan yanlış algılar ve oluşturulan baskın kamuoyundan etkilenmeden, aklıselim karar vereceğinden hiçbir şüpheleri olmadığını vurgulayan Özdemir, ''Sadece Fenerbahçe'yi değil, tüm Türk sporunu etkileyecek, toplumsal infiale neden olabilecek bir konumda alelacele karar vermektense, konuyu etraflıca irdeleyip, hukuk süreci doğrultusunda kararlarını vermelidirler'' şeklinde konuştu. Özdemir, daha delillerin ne olduğunun net olarak bilinmediği, iddianamenin bile yazılmadığı bir süreçte basında çıkan haberler ya da yapılan yorumlar üzerine kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması ya da küme düşürülmesi konusunda karar vermenin TFF gibi bir kurumun ciddiyeti ve ağırlığı ile bağdaşmayacağını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Federasyonun da gerçek anlamdaki hukuki sürece saygılı olması, hukukun çarklarının dönmesini beklemesi ve hukuk çerçevesinde karar vermesini talep ediyoruz. Geri dönüşü olmayan, vereceği zararları tazmin etmenin imkansız hale geleceği bir kararın alınması halinde, bunun sadece Fenerbahçe Spor Kulübünün değil, Türk futbolunun ve hatta Türk sporunun zarar göreceği aşikardır.'' -''LEKE ATMAYA ÇALIŞMAK.''- Özdemir, ''Sadece Fenerbahçe Spor Kulübüne değil, Türk futbolu ve sporuna yaptığı hizmetleri herkesçe malum olan Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimizin bu sürecin sonunda aklandıklarını göreceğimize inanıyoruz ve bunun en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın dahi rahatsızlıklarını dile getirdiği cezaya dönüşen tutukluluk sürelerinin bu davada yaşanmamasını, süratle sonuca gidilmesini diliyoruz'' dedi. ''Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önlemeye Yönelik Yasa Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı ve yöneticilerinin de çabaları ile hazırlanmıştır'' diyen Özdemir, ''27 yıldır Türkiye Kupası'nı müzesine götürememiş, iki defa lig şampiyonluğunu son maçlarda kaybetmiş bir takımın bugün akıttığı teri yok sayarak şampiyonluğuna, başkanına ve yöneticilerine leke atmaya çalışmak vicdanların kabul edebileceği bir durum değildir'' ifadelerini kullandı. -''İNANMIYORUZ''- Aziz Yıldırım ve yöneticilere isnat edilen suçlara inanmadıklarını kaydeden Özdemir, ''Bir kez daha sadece futbolumuza değil, Türkiye'de amatör sporların gelişmesinden uluslararası müsabakalarda bizleri gururlandıran madalyaları ülkemize getiren bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcuların yetişmesinde hizmeti geçmiş Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerimizin kendilerine isnat edilmeye çalışılan suçlara bizler inanmıyoruz. Fenerbahçe taraftarının da inanmadığını biliyoruz'' şeklinde konuştu. -''YARGIMIZA GÜVENİYORUZ''- Nihat Özdemir, yargıya sonuna kadar güvendiklerini vurgulayarak, yönetim kurulunun açıklamasını şu sözlerle tamamladı: ''Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi bu sürecin en başından bu yana 24 saat görevinin görevinin başında ve başkanının, yöneticilerinin çalışanlarının ve camiasının haklarını savunmak adına elinden geleni her şeyi özveri ile yapmaktadır. Bu noktada ortaya konan çabadan kimsenin şüphesi olmasın. Adaletin bir an önce yerini bulmasını bekliyor ve bu konuda Türk savcı ve hakimlerine kısaca yargımıza sonuna kadar güvenimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sözlerimizi Sayın Başkanımızın genel kurullarımızda ve Yüksek Divan Kurulu toplantılarımızda söylediği bir söz ile bitirmek istiyorum; darağacında da olsak son sözümüz Fenerbahçe.''