-FENERBAHÇE TEŞEKKÜR ETTİ İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde yaşananların ardından, taraftarlarına, Türk futbol ailesine, Futbol Federasyonuna ve Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür etti. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, hukuki süreç nedeniyle pek çok kez bir araya gelen yönetim kurulunun bugün haftalık olağan toplantısını yaptığı belirtildi. Açıklamada, kendilerine desteğini esirgemeyen taraftarlara, yapıcı ve istikrarlı bir duruş sergilediği için Türk futbol ailesine, sağduyulu kararları dolayısıyla Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür edildi. ''Fiziki olarak şu an mümkün olmasa da başkanımız sayın Aziz Yıldırım'ın önderliğinde bir araya gelen yönetimimiz, itiraz sürecini avukatlarımız aracılığıyla takip etmekte, olumlu sonuçların bir an önce alınması için hukuki girişimlerini sürdürmektedir'' denilen açıklamada, şöyle denildi: ''Başkanımız sayın Aziz Yıldırım, asbaşkanlarımız sayın Şekip Mosturoğlu ve sayın İlhan Ekşioğlu, mali işler müdürümüz sayın Tamer Yelkovan ve altyapı genel koordinatörümüz Sayın Cemil Turan'ın masumiyetlerine inancımız tamdır. Başta yöneticilerimiz, sporcularımız, teknik ekiplerimiz, personelimiz ve taraftarımız olmak üzere tüm Fenerbahçe ailesi olarak onlara desteğimizin her gün artarak devam edeceğini önemle belirtmek isteriz. Bu olumsuz süreçte profesyonel futbol takımımıza olan desteklerini kamp çalışmalarının ikinci bölümünü sürdürdükleri Topuk Yaylası Tesisleri'nde gösteren taraftarlarımıza ve bu muazzam organizasyonu sağlayan derneklerimize, büyük Fenerbahçe ailesinin büyüklüğünü dün bir kez de Bağdat Caddesi'nde ve İstanbul'un muhtelif yerlerinde bir araya gelerek Fenerbahçelilik bilinciyle gösteren on binlerce taraftarımıza, yaşanan derin üzüntüye karşın dik duruşunu ve inancını bir an dahi kaybetmeyen, moral ve destek için ellerinden geleni fazlasıyla yerine getiren, bundan sonra da sağduyuyu elden bırakmadan, kurallara uygun olarak gösterecekleri destek için dünyanın her yerindeki büyük Fenerbahçe taraftarına, tüm Türk spor camiasını yakından ilgilendiren bu olumsuzluklar içinde kenetlenerek yapıcı ve istikrarlı bir duruş sergileyen Türk futbol ailesine, kamuoyu baskısına rağmen olaylara sorumluluk sahibi spor adamı bakış açısıyla yaklaşan ve kararlarını aynı sağduyuyla alan Türkiye Futbol Federasyonuna ve Kulüpler Birliği Vakfına teşekkürü borç biliriz.''