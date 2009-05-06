Fenerbahçe ter attı



Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off finalinin 2. maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 102-62 gibi farklı bir skorla yenerek seride 2-0 öne geçti.



Kendi sahasındaki ilk maçta 87-61 yendiği rakibi karşısında 2. maçı da kazanarak 3. maç öncesi büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe, 8 mayıs cuma günü Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda yapılacak maçta da kazanırsa, 2008-2009 sezonunu şampiyon tamamlayacak.



Karşılıklı basketlerle hızlı bir tempoda geçen ilk çeyrekte Sutton-Brown, Smith ve Nevlin'in sayılarıyla rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, 1. periyodu 21-15 önde geçti.



İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne karşı üstünlüğünü iyice kabul ettirdiği bu çeyrekte rakibine uzun süre sayı attırmayıp, Powell ile etkili olarak 18. dakikada farkı 28 sayıya (47-19) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı 51-26 önde tamamladı.



Maçın 3. çeyreğinde, bir önceki bölüme oranla daha organize oynayan konuk ekibin çabası farkı azaltmaya yetmeyince, Fenerbahçe 3. periyodu da 74-50 önde geçti.



Son çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe, karşılaşmayı 102-62 kazandı.



FENERBAHÇE: 102 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 62

Salon: Caferağa

Hakemler: Recep Ankaralı, Özlem Yalman

Fenerbahçe: Birsel 18, Ajavon 10, Smith 17, Sutton-Brown 12, Nevriye 9, Nevlin 11, Esmeral 7, Powell 10, Nalan 3, Begüm 2, Melike 2, Tuğçe 1

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lindsey 16, Aynur 3, Sariye 4, Mistie 19, Olympia 2, Allie 5, Makbule 2, Aylin 2, Merve 2, Tuğba 2, Berrin 2, Bircan 3

1. Periyot: 21-15

İlk yarı: 51-26

3. Periyot: 74-50

5 Faul alanlar: Dk. 28.57 Makbule, DK. 35.46 Sariye (Mersin Büyükşehir Belediyesi)



