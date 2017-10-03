Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının raporunu yayınladı !..

İSTANBUL, (DHA) - Aykut Kocaman ve Alper Potuk PFDK\'ya sevkedilince sarı-lacivertli kulüp PFDK tarafından kendilerine iletilen hakem raporlarını kamuoyuna sundu.

Fenerbahçe\'den yapılan açıklamada, \"29 Eylül 2017 Cuma günü, deplasmanda oynadığımız ve milyonlarca futbolseverin takip ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, PFDK tarafından bugün tarafımıza ulaşan yazının ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyunun yayıncı kuruluşa ait görüntülerden de takip ettiği söz konusu karşılaşmayla ilgili nasıl bir futbol düzeni içerisinde yer aldığımıza dair takdiri kamuoyuna bırakıyoruz\" denildi.

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