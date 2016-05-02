T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Şampiyonluk mucize değil

"İki takımı da üç tane zorlu maç bekliyor. Biz birlik olmalıyız"

02 Mayıs 2016 02:14

3-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, taraftarları Başakşehir maçına çağırdı. Kaliteli bir sinyal verip ligin sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vereceklerini gösterdiklerini söyleyen Pereira, "Bizim harika bir taraftar kitlemiz var. Ama biz, takım olarak taraftara gereken coşkuyu vermeliyiz. Şampiyon olursak mucizelerle gerçekleşmiş olmayacak" dedi.

Pereria, "İki takımı da üç tane zorlu maç bekliyor. Biz birlik olmalıyız. Taraftarımızdan beklentim; hep birlikte güçlü bir sinyal vermemiz. Başakşehir maçında bu takıma olan tutkularını göstersinler. Bu kulüp bir aile. Aileler işler iyi gitmediği zaman da bir aradadırlar. Biz de birlikte devam edelim. Şampiyon olmak için büyük bir şansımız var. Buna inanalım ve gerçekten bir aile olduğumuzu gösterelim" diye konuştu.

 

"Takım olarak iyiydik" 

 

Robin van Persie'nin 500. maçında 2 gol atıp 1 de asist yaparak maçın kahramanı olması hakkındaki soruya ise "Takım olarak iyiydik" yanıtı veren Pereira, "Robin bugün iyi oynadı ama takım halinde iyi bir maç çıkardık. Üç gol attık daha fazla atabilirdik. İyi bir dönemde olduğumuzu gösterdik. Taraftarımız bizi teşvik etsin. Başakşehir maçı bizim için kilit ve şampiyonluk yolunda belirleyici bir maç niteliğinde olacak. Aynı zamanda hafta arasında Konyaspor'la kupa maçı oynayacağız o maça da taraftarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

ETİKETLER

vitor pereirafenerbahçemaçgaziantepsporhaber

İlgili Haberler

Gaziantep'i 3-0'la geçen Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yakın markaj

Fenerbahçe puanını 70'e çıkardı, Beşiktaş'la farkı 3'e indirdi

Fenerbahçeli taraftarlardan "Türkiye laiktir, laik kalacak" tezahüratı

Karşılaşma, Trabzon'da hakeme yapılan saldırı nedeniyle 2 dakika geç başlatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24