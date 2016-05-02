Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Şampiyonluk mucize değil

3-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, taraftarları Başakşehir maçına çağırdı. Kaliteli bir sinyal verip ligin sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vereceklerini gösterdiklerini söyleyen Pereira, "Bizim harika bir taraftar kitlemiz var. Ama biz, takım olarak taraftara gereken coşkuyu vermeliyiz. Şampiyon olursak mucizelerle gerçekleşmiş olmayacak" dedi.

Pereria, "İki takımı da üç tane zorlu maç bekliyor. Biz birlik olmalıyız. Taraftarımızdan beklentim; hep birlikte güçlü bir sinyal vermemiz. Başakşehir maçında bu takıma olan tutkularını göstersinler. Bu kulüp bir aile. Aileler işler iyi gitmediği zaman da bir aradadırlar. Biz de birlikte devam edelim. Şampiyon olmak için büyük bir şansımız var. Buna inanalım ve gerçekten bir aile olduğumuzu gösterelim" diye konuştu.

"Takım olarak iyiydik"

Robin van Persie'nin 500. maçında 2 gol atıp 1 de asist yaparak maçın kahramanı olması hakkındaki soruya ise "Takım olarak iyiydik" yanıtı veren Pereira, "Robin bugün iyi oynadı ama takım halinde iyi bir maç çıkardık. Üç gol attık daha fazla atabilirdik. İyi bir dönemde olduğumuzu gösterdik. Taraftarımız bizi teşvik etsin. Başakşehir maçı bizim için kilit ve şampiyonluk yolunda belirleyici bir maç niteliğinde olacak. Aynı zamanda hafta arasında Konyaspor'la kupa maçı oynayacağız o maça da taraftarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.