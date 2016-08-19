Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat: Daha iyisini yapabiliriz

Fenerbahçe'yle ilk maçına UEFA Avrupa Ligi eleme turunda deknik direktör Dick Advocaat, maçı değerlendirirken, "Biz bundan çok daha iyisini yapabiliriz. Ama 3-0'dan da çok memnunum. İlk yarı ile 2. yarı arasında kalite adına çok büyük fark gördüm. İlk yarı rakibe fazla alan bıraktık. 2. yarı daha agresiftik ve daha iyi bir görüntü sergiledik.Rakibimizi sahada göremedik. 3-0'lık galibiyetle ayrıldık ve güzel bir sonuç" dedi.

Eurosport'taki habere göre, Salih Uçan'ın Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdığı ve ondan çok şey beklediği yorumu üzerine ise Hollandalı çalıştırıcı, "İlk yarıda onun gösterdiği performanstan memnun değilim. Hatta tüm ortasahadan memnun değilim. 2. yarı iyi çalıştılar. Topla da verdiği paslarla da etkili oynadı. Öğrenmesi gereken şeyler var. Çalışmalı, yüksek düzeydeki maçlar için çok emek vermeli. Onunla birebir de görüşüp bunları söyledim" açıklamalarını yaptı.

Robin van Persie'nin, bundan sonra ilk 11'de olup olmayacağı sorusunu da yanıtlayan Dick Advocaat, "Diğer oyunculardan da konuşabiliriz. Doktorumuzla konuştuk, ne kadar oynar diye. O pozisyonda bize 20 dakika verim verebileceğine karar verdik. Robin de diğer oyuncular gibi fiziksel olarak kendisini geliştirmeli. Dinç bir takıma ihtiyacımız var. Hem öne gidip hem de geri gelebilecek bir takıma ihtiyacımız var. Robin de takım da şu anda bundan uzak. Ancak Robin, top ondayken ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor. Bu önemli bir nokta." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında da soruları yanıtlayan Dick Advocaat, şu an oynayabileceklerinin yüzde 60'ında olduklarını söylerken, "Çok daha iyi olacağız. Bazı anlarda şanslıydık. Skor da bizim için iyiydi. Genel anlamda çok daha iyi olacağız. Zamana ihtiyacımız var. Mesele oyuncuların ne istidiğimizi anlaması yapması. Bunun yolu da antrenmanlarda istediklerimizi onlara anlatmamız" dedi.

Oyuncularına mesaj gönderen Hollandalı teknik adam, "Fiziksel olarak daha iyi hale gelmemiz lazım. Şampiyonluk için bireysel kalitemizi, fiziksel düzeyimizle iyi bir şekilde birleştirmemiz gerekir. Bunun yolu da antrenmanda söylenenleri yapmak ve iyi bir şekilde çalışmak." uyarılarında bulundu.

Takıma 1-2 oyunu alınabileceğini vurgulayan Dick Advocaat, "Şu anda önümüzde 14 gün içinde oynamamız gereken 4 maç var. Bu süreçte transfer sezonu kapanacak. Belki 1-2 oyuncuya ihtiyacımız olabilir. Çok fazla transfer yapamayız ama bu konuda değerlendirmelerimiz sürüyor" ifadeleriyle de transfer istediğini dile getirdi.

"Çok fitim''

Basında kendisi için emeklilik yaşı geldiği yönünde yorumlar yapıldığı ifadeleri üzerine ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Neler olacağını bekleyip görmeliyiz. 68 tabii ki ilerlemiş bir yaş. Ama bu mesele ne hissettiğinizle ve fit olup olmadığınızla alakalı. Ben gerçekten çok fitim. Edinmiş olduğum tecrübelerle buraya katkı yapabileceğime inanıyorum. Fenerbahçe dışında bana diğer ülkelerden ve takımlardan da teklifler geldi. Ancak burada bana sunulan hedef reddedilmesi mümkün olmayan büyük bir hedefti. Bu nedenle de burdayım. Bu konunun yaşla alakalı olmadığını düşünüyorum ve ben de çok fitim" açıklamalını yaptı.