Fenerbahçe, tatsız başladı

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre’de sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında İsviçre 2’nci Lig ekibi Lozan ile mücadele etti.

TSİ 20:00’de başlayan mücadele İsviçre’deki Olympique de la Pontaise Stadı’nda oynandı. Fenerbahçe mücadeleye; ”Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, Serhat Kot, Josef, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Aatıf, Samed Karakoç, Alper Potuk” 11’i ile başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, karşılaşmanın iki bölümünde sahaya farklı 11 ile çıkmasına rağmen, Lozan’a 75 ve 77’nci dakikalarda Benjamin Kololli’nin attığı goller ile 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 82’nci dakikada Yiğithan Güveli kaydetti.

Volkan Demirel kadroda yok

Fenerbahçe’de tecrübeli kaleci Volkan Demirel, Lozan maçında görev almadı. Sarı-lacivertli ekipte, İsviçre’nin Lozan takımı ile oynanan hazırlık maçta teknik direktör Phillip Cocu, Volkan Demirel’e görev vermedi. Öte yandan tecrübeli kaleci takımla birlikte sahaya çıktığında maçı izlemeye gelen sarı-lacivertli taraftarlar tarafından alkışlandı.

Alper Potuk forvette

Sarı-lacivertli futbolcu Alper Potuk, Lozan maçında forvette görev aldı. Lozan ile hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, forvetten yoksun geldiği İsviçre’de bu bölgede Alper Potuk’a görev verdi.

İkinci yarıda tüm oyuncuları değiştirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, mücadelenin ikinci yarısına yeni 11 ile başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Erten Ersu, Şener, Mehmet Topal, Yiğithan Güveli, Hasan Ali, Ozan Tufan, Salih Uçan, Giuliano, Barış Alıcı, Valbuena ve Ahmethan Köse yer aldı.

Barış Alıcı ilk kez forma giydi

Fenerbahçe’nin Altınordu’dan renklerine bağladığı Barış Alıcı ilk kez bir maçta sarı lacivertli formayı giydi.

Mehmet Topal stopere

Hollandalı teknik adam, Lozan maçının ikinci yarısında Mehmet Topal’a stoperde görev verdi. Cocu, mücadelenin ikinci bölümünde stoperde Mehmet Topal-Yiğithan ikilisini oynattı. Cocu, İstanbulspor ile oynanan ilk hazırlık maçında ise stoperde Josef de Souza’ya forma vermişti.

Yeni formalar ile ilk maç

Fenerbahçe, Lozan maçına yeni sezon formaları ile çıktı. Yeni sezonda deplasmanda giyilecek olan gradyanlı dama desenli olan mavi formalar, Lozan ile oynanan hazırlık maçında taraftarın beğenisine sunuldu.

Büyükelçi maça geldi

Lozan ile Fenerbahçe arasında oynanan maça Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da geldi. Fenerbahçe kongre üyesi de olan Büyükelçi İlhan Saygılı mücadeleyi kendisine ayrılan yerden Sportif Direktör Damien Comolli ile takip etti.

Taraftarlardan destek

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını İsviçre’de yalnız bırakmadı. Lozan ile oynanan hazırlık maçına gelen yaklaşık bin kadar taraftar, sarı-lacivertli ekibe destek oldular.