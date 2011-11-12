-Fenerbahçe taraftarlarından Volkan'a destek İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Fenerbahçe'nin bazı taraftar grupları, Türkiye ile Hırvatistan milli takımları arasında dün oynanan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off ilk maçında tepkilere maruz kalan kaleci Volkan Demirel'e destek verdi. Sarı-lacivertli kulübün önde gelen taraftar gruplarının internet sitelerinde, Fenerbahçe kalecisi Volkan'a yapılanlar kınandı. ''Antu.com'', giriş sayfasını Volkan'a ayırırken, ''Volkan, bir söylenenlere bak laf mı diye, bir de söyleyenlere bak adam mı diye'', ''Şunu anladık ki bazılarından daha çok Türksün'', ''Volkan sen bizim her şeyimizsin'' yazıları yer aldı. Sitede, ''Yeter artık bitsin bu rezalet'' başlıklı yazıda ise şu görüşlere yer verildi: ''Türk Telekom Arena'da oynanan Türkiye-Hırvatistan mücadelesinde kalecimiz Volkan Demirel maça gelen kendini bilmez, holigan ve cahil taraftarlar tarafından ıslık ve küfürlere maruz kaldı. Bu statta yakın tarihte oynanan diğer milli maçlarda da futbolcularımız ıslık ve küfürle protesto edilmişti. Fakat TFF, bu duruma hiçbir şekilde müdahale etmediği gibi, maçın yine aynı statta oynanmasına karar verdi. TFF'nin bundan sonra oynanacak milli maçı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynatıp, ahlaklı ve coşkulu taraftar nasıl olurmuş görmesini istiyoruz.'' Fenerbahçeli taraftarların internette bir araya geldiği ''12numara.org'' ise Volkan Demirel'in fotoğrafını koyduğu giriş sayfasında, ''Volkan Demirel'ime dokunma. Aldırma Volkanım, her zaman tek yürek yanındayız'' yazıları yer aldı. Sitede, ''Onur, Şeref ve Volkan'' başlığıyla yer alan yazıda ise ''Dik duruşumuz asaletimizden. Bizde dik durmak Onurunu, Şerefini korumak Volkan'ına sahip çıkmak aile geleneği. Biz bilmeyiz sizin gibi satmayı, şuursuzca sövmeyi. Unutmayın ki 4 hafta sonra geliyor tarihinizin en önemli gerçeği!'' denildi.