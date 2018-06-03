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Spor

Fenerbahçe taraftarının stat dışındaki heyecanlı bekleyişi sürüyor

Stat dışında toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç lehine tezahüratlar yapıyor Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat dışında sürüyor

03 Haziran 2018 16:23

Stat dışında toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç lehine tezahüratlar yapıyor

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)

Fenerbahçe\'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu\'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat dışında sürüyor. 
Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu\'nda saat 10:00 itibarıyla başladı. Erken saatlerde stada gelen genel kurul üyeleri oylarını kullanırken, stat dışında taraftarların bekleyişi de sürüyor. Başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunan Sarı-lacivertli taraftarlar da desteklerini stat önünde sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarlardan detaylar
-Tezahüratlar

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