-FENERBAHÇE TARAFTARINI YİNE UYARDI İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Fenerbahçe Kulübü, küfürlü tezahürat yönetmeliği uyarınca ceza sınırında olduklarını hatırlatarak, yarın yapılacak Kasımpaşa maçında ve kalan maçlarda taraftarlarından küfürlü tezahürat yapmamalarını istedi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün Futbol Federasyonu'nun küfürlü tezahürat ile ilgili yönetmeliği uyarınca ceza sınırında olduğu, bir maçta daha Fenerbahçe tribünlerinde küfürlü tezahürat tespit edilmesi durumunda, sahalarındaki ilk maçı seyircisiz oynamak durumunda kalacakları belirtildi. Açıklamada ayrıca, şöyle denildi: ''Küfür yüzünden ceza almak, takımımızın çok önemli bir karşılaşmayı taraftar desteğinden yoksun olarak oynamasına yol açacak ve her şeyden önce camiamıza yakışmayacaktır. Sadece maç sırasında değil, maç öncesi ve sonrasındaki küfürlü tezahüratlar da raporlara geçmektedir. Kendini bilmez kişilerin kulübümüze maddi manevi büyük zararlar veren küfür eylemlerine hep birlikte karşı çıkalım. Takımımız bir sonraki maçına taraftar desteğinden yoksun olarak çıkarsa bunun sorumlusu takımının şampiyonluk yarışını hiçe sayarak küfürlü tezahürat yapan kendini bilmezler olacaklardır. Bu nedenle bu maçta ve kalan maçlarımızda asla ve asla küfür etmeyelim, ettirmeyelim.''