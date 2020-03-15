Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Süper Lig'in 26. haftasında 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de taraftar, Ali Koç'u istifaya çağırdı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a seçildiği günden bu yana destek veren taraftarlar Konyaspor yenilgisi sonrası başkana cephe aldı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon düşme tehlikesi yaşandığı dönemde bile mali konularda atılan adımlar ve yeniden yapılanma süreci nedeniyle Koç’a desteğini esirgememişti.



Fanatik'in haberine göre; 20 yıl sonra Kadıköy’de Galatasaray karşısında alınan yenilgi taraftarı çılgına çevirmişti. Dün akşam da 9 kişilik Konyaspor’a mağlup olunması yapılan onca transfere rağmen lige çok erken havlu atılması Sarı-lacivertlileri isyan noktasına getirdi.

7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe’nin kaybetmesi kadar oynadığı kötü futbol ve şut atamadan maçı tamamlaması da Koç’a olan öfkeyi artırdı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde #alikoçistifa başlığı bir numaraya yükseldi.