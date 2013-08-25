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Spor

Fenerbahçe taraftarından 34. dakikada ‘Gezi’ye selam

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Eskişehirspor karşılaşması Gezi Parkı sloganlarına sahne oldu. Bazı taraftarların, Gezi Parkı sloganlarının yazılı olduğu atkı takmaları dikkat çekti

25 Ağustos 2013 01:55

 

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı Salzburg ve Arsenal maçlarının ardından Süper Lig’deki Eskişehirspor maçında da 'Gezi Parkı' direnişine sahne oldu.

Spor Toto Süper Lig 'in 2'inci haftsında Fenerbahçe ile Eskişehirspor, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

 

Bir 34. dakika klasiği

 

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın 34'üncü dakikasında "Her yer Taksim, her yer direniş " ve "Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım, kaskını çıkar, copunu bırak, delikanlı kim bakalım " sloganları attı.

Bu sloganlar üzerine Telekom kale arkası ve Fenerium Tribünü'nde yer alan taraftarlar, "Statta siyaset istemiyoruz" sloganları ile ıslıklı protestoda bulundu.

 

'Gezi Parkı' atkıları

 

Öte yandan maça gelen bazı taraftarların Gezi Parkı eylemlerinde atılan "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganlarının yer aldığı atkı açması da dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, 'futbola siyaset sokanların bunun bedelini ödeyeceğini' söylemişti. Bakan Kılıç'ın açıklamasını, maçlarda siyasi slogan yasağı, e-bilet uygulaması, maç öncesi taraftarlara alkol kontrolü gibi uygulamalar izlemişti.

 

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