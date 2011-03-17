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Spor

FENERBAHÇE TARAFTARINA SESLENDİ İSTANBUL (A.A)

17 Mart 2011 21:11

-FENERBAHÇE TARAFTARINA SESLENDİ İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile yapacakları derbi maçı izlemeye gidecek taraftarlarına çağrıda bulundu.  Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, küfür konusunda sarı-lacivertli kulübün ceza sınırında olduğu hatırlatılırken, taraftarlardan çubuklu formalarla tribünde yer almaları istendi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Yöneticisinden taraftarına futbolcusundan tüm Fenerbahçe camiasına, ailemizin bütün bireyleri takımımızın başarısı için kenetleneceğiz. Bu zorlu maçta, takımımızı Türk Telekom Arena'da destekleyecek taraftarlarımıza ise çok büyük bir görev düşüyor. Kulübümüz, küfür ceza sınırında. Ceza almamız halinde evimizde Bursaspor ile yapacağımız maçı seyircisiz oynayacağız. Takımımız, 12. adamın, bu maçta bu bilinçle bir an bile susmadan, hiç durmadan tezahürat yapmasını istiyor, sizlerden sonsuz destek bekliyor, ayrıca Türk Telekom Arena'da 12. adamı çubuklu formalarla görmek istiyor. Büyük Fenerbahçe taraftarı, takımımızın bu isteğini göz önünde bulunduracak, çubuklu formalarla tribündeki yerini alacak, 90 dakika susmadan ve küfür etmeden takımını destekleyecek. Tek renk, tek yürek bir hedef uğruna Fenerbahçemizin yanında olacağız.''

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