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Spor

FENERBAHÇE TARAFTARI YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2010 15:34

-FENERBAHÇE TARAFTARI YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Fenerbahçeli taraftarlar, futbolda geçen sezon son anda kaçırılan şampiyonluğun ardından, Avrupa kupalarına bu sezon çok erken veda edilmesi nedeniyle kulüp yönetimine sitem dolu mesaj yolladı.  Sarı-lacivertli taraftarların internetteki buluşma noktası ''www.antu.com'' adresli web sitesinde, Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı fotoğrafın üzerine, ''Kongrede verdiğiniz bütün sözleri yerine getirdiğiniz (!) için teşekkürler'' ifadesine yer verildi. Taraftar forumlarında da yönetim eleştirildi.

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