Fanatik gazetesi yazarı Ali Ece, Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç'la ilgili olarak, "Fenerbahçe taraftarı, stadın önünde oy verseydi Ali Koç çok daha büyük farkla kazanırdı. Fenerbahçe ve Türk Futbolu’na hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Ece'nin Fanatik'teki yazısı şöyle:

Bilen bilir. Bilmeyenler için bir kez daha söyleyeyim...



Kadıköy’de doğup büyüyen ve büyümeye devam eden birisi olarak Ali Koç’un Başkan adaylığının sonuca ulaşacağının ilk dalgasını aylar önce fark etmiştim.



Dünyanın neresinde olursa olsun futbol kulüplerinin bir tek sahipleri vardır o da taraftarlarıdır.



Fenerbahçe Kongresi’nde de gördüğümüz gibi bir futbol kulübünde taraftara rağmen hiçbir şey değişmeden devam edemez.



Fenerbahçe taraftarı, stadın önünde oy verseydi Ali Koç çok daha büyük farkla kazanırdı. Fenerbahçe ve Türk Futbolu’na hayırlı olmasını dilerim.



Kongre esnasında haddini fazlasıyla aşarak rakipleriyle ilgili aptalca konuşan 2-3 kişi hariç bütün Fenerbahçeliler’i tebrik ederim.