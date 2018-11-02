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Spor

Fenerbahçe taraftarı stada ulaştı, gözaltılar var

Otobüs camlarını kıran taraftarlar göz altına alındı Serhan TÜRK - İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi

02 Kasım 2018 21:06

Otobüs camlarını kıran taraftarlar göz altına alındı

Serhan TÜRK - İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu\'na geldi.
Ülker Stadyumu\'ndan saat 17.00\'de hareket eden otobüsler, saat 18.00\'de stada ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Fenerbahçe taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü. 
Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi göz altına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftar otobüslerinin stada gelişi
- Güvenlik önlemleri
- Camı kırık otobüslerden görüntüler
- Detaylar

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