Fenerbahçe taraftarı sahaya indi!

T24 - Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçı esnasında taraftarların, basın mensuplarına madeni para ve pet şişe atmaları üzerine basın tribünündeki ve saha içindeki basın mensupları dışarı çıkartıldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç ve yöneticiler, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Fenerbahçeli yönetici Ali Koç basın tribününe gelerek gazetecilerden sahayı terk etmelerini rica etti, bu istek üzerine basın tribünündeki gazetecilerle saha kenarındaki foto muhabirleri statı terk ettiler.











Maçın ikinci yarısında sahaya giren bir taraftar oyunun durmasına neden oldu, daha sonra diğer taraftarlarda sahaya girince maç yarıda kaldı.



Maçın başlama düdüğünden sonra taraftarlar basın mensuplarına küfür ederek yabancı madde atmaya başladı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç gelerek basın mensuplarının tribünü boşaltmasını istedi. 2 dakika içinde stadyumdaki tüm basın mensupları dışarı alındı. Basın mensuplarının çıkmasından sonra da maç kaldığı yerden devam etti.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan maçta ilk olarak 58. dakikada, üzerlerinde futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin tutuklanan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafları bulunan tişörtle 2 taraftar sahaya girdi. Bu taraftarlar kısa süre içinde tribüne gönderilirken karşılaşma kısa bir duraklamanın ardından devam etti.



Mücadelenin 67. dakikasına doğru bu kez, daha fazla sayıda taraftar sahaya girince maç yine durdu. Stattaki tüm görevlilerin yanı sıra futbolcular da bu taraftarları dışarıya çıkarmaya çalışırken karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile saha kenarında görüştü.



Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç da taraftarları sakinleştirmek için sahaya girerken anonsları da dinlemeyen taraftarlar sahaya akın etti. Saha bir anda taraftarlarca doldurulurken karşılaşmanın hakemleri soyunma odasının yolunu tuttu.



Karşılaşmayı yayımlayan yayıncı kuruluşun pilot kameralarının görüntü alması da taraftarlarca engellendi.











BASIN TRİBÜNÜNE YILDIRIM'IN FOTOĞRAFI SERİLDİ



Fenerbahçeli taraftarların, sarı-lacivertli ekibin Shakhtar Donetsk ile yaptığı hazırlık maçında, taraftarların tepki gösterdiği basın mensuplarının büyük bölümü stattan ayrıldı.



Basın tribününe ve saha içinde görev yapan foto muhabirlerine yönelik tepkiler ve yaşananların ardından, kendileri için tehlikenin daha da büyük boyutlara varacağından endişe eden gazetecilerin büyük bölümü maçın bitmesini beklemedi.



Saha içinde maçı fotoğraflarıyla görüntülerken taraftarların tepkilerine maruz kalan foto muhabirleri de oldukça zor anlar yaşadı. Bir çok foto muhabiri, taraftarların tepkilerinden kaçınmak için saha içine girdi.



Maç bu nedenle bir bir süre duraksarken foto muhabirleri futbolcuların sahaya çıktığı tünelden basın toplantısı odasına getirildi.



Burada güvenlik elemanlarının gözetiminde tutulan foto muhabirleri stat dışına araçları gelince teker teker stattan ayrıldı.



Bu arada, basın tribününden gazetecilerin çıkarılmasının ardından, tribüne dev boyutta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı yer alan pankart serildi.





SARACOĞLU'NDAN DAKİKA DAKİKA O ANLAR



- Tüm tribünler neredeyse tamamen boşaldı. Tüm taraftarlar sahaya indi...

- Birkaç taraftar daha sahaya indi. Fırat Aydınus maçı durdurdu.

- Üzerinde Aziz Yıldırım tişörtü bulunan iki taraftar sahaya indi. Bu taraftarlar güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

- Fenerbahçe ikinci yarıya ilk yarıdaki 11'ini koruyarak başladı.

- Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

- Fırat Aydınus, basın mensuplarının dışarı alınmasından sonra maçı devam ettirdi.

- Hakem Fırat Aydınus maçı durdurdu. Gazeteciler sahasının içinden geçerek dışarı alındı.

- Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, basın tribününe gelerek oranın tamamen boşaltılmasını istedi.

- Tribünden çıkan basın mensuplarına taraftarlar yabancı maddeler fırlatıyor. Saracoğlu Stadı'nda dahili anons yapılarak taraftarların daha sakin olması istendi.

- Ukraynalı gazeteciler haricindeki tüm basın tribününü boşaltıldı. Taraftarlar oldukça sinirli. Onların tepkili tezahüratlarından sonra basın tribünü boşaltıldı.

- Fenerbahçe - Shaktar Donetsk maçı sar-lacivertli oyuncuları vuruşu ile başladı.

- Fenerbahçeli futbolcular turkuaz formalarıyla sahaya çıktı.

- Tribünler hepbir ağızdan "YAŞA FENERBAHÇE" marşını söyledi.

- Fenerbahçe taraftarları Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda muhteşem bir görsel şölene imza atıyor.

- Oyuncular sahaya çıkarken taraftarlar ve basın tribünü futbolcuları ayakta alkışladı.

- Fenerbahçeli futbolcular sahaya ellerinde "EN BÜYÜK DELİLİMİZ ALIN TERİMİZ" pankartı ile çıktı.

- Fenerbahçeli futbolcular orta noktada toplantı... Orta sahada gökyüzüne onlarca 'beyaz balon' gönderildi. Taraftarlar bu anı ayakta alkışlarak izledi.

- Stadyumdaki Aziz Yıldırım resimlerinin altında "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" sözleri yazıyor.

- Maça ilgi yüksek seviyede. Şükrü Saracoğlu Stadı'nın büyük bir kısmı dolu.

- Stadın farklı yerlerinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın resimleri var.

- Tribünlerdeki Fenerbahçeli taraftarlarda Aziz Yıldırım maskeleri ve tişörtleri var.







21.07.2011 22:20:12