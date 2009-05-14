Fenerbahçe taraftarı faturayı yönetime kesti

Fenerbahçeli taraftarlar, 2008-2009 sezonunda yaşanılan başarısızlığın en önemli sorumlusu olarak yönetimi gördü.



İnternette taraftarların buluşma noktası olan "www.antu.com" adresli web sitesinde gerçekleştirilen "Bu sezon yaşadığımız büyük başarısızlığın en önemli sorumlusu kim?" sorusunun yer aldığı ankette "Yönetim" seçeneği yüzde 49.10 oy aldı.



"Teknik Direktör" seçeneğine yüzde 39.36 oy veren taraftarlar, başarısızlığın 2. sorumlusu olarak Aragones'i seçti.



Sarı-lacivertlilerin özellikle Kadıköy'de alınan başarısız sonuçlarda sıkça protesto ederek tepki gösterdiği futbolcular en az sorumlu tutulan unsur oldu. Devam eden ankette taraftarlar "Futbolcular" seçeneğine de yüzde 11.54 oranında oy verdi.

