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 FENERBAHÇE TARAFTARI DERBİYE BÖYLE GİDİYOR

  * Sarı-lacivertlileri taraftarlar birbirlerini, "Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz" şeklinde uyardı Haber-Kamera: Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya 1

25 Şubat 2018 18:38

 

* Sarı-lacivertlileri taraftarlar birbirlerini, \"Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz\" şeklinde uyardı

Haber-Kamera: Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena\'ya 15 otobüsle geliyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü\'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu\'na doğru yola çıktı.

TEZAHÜRATLAR OTOBÜSLERDE BAŞLADI
Yolculuk boyunca takımlarını destekleyen taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Otobüslerin içinde derbi atmosferi yaşanırken Sarı-lacivertlileri taraftarlar yolculuk boyunca birbirlerine, \"Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz\" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Otobüslerde kırık cam bulunursa stada alınmayacaklarını bilen taraftarlar otobüslerin içinde takımları için şarkılar söylediler. Fenerbahçeli taraftarlar için 2. köprü kullanılırken, Kağıthane ve tünel güzergahı takip edilip Vodafone Park\'a ulaşılacak.

Görüntü Dökümü:
- Taraftarların otobüs içindeki görüntüleri, yolculuk anları
- Taraftarların otobüs içinde birbirlerini uyarması
- Tezahüratlar

25.02.2018 - 15.31 Haber Kodu : 180225072

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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