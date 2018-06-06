"Fenerbahçe taraftarı, bu seçimle, müthiş bir demokrasi dersi verdi"

Hürriyet gazetesi yazarı İbrahim Türker, geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'de yaşanan seçimi değerlendirdi. Türker, bu seçimin, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimin bile önüne geçtiğini ifade etti.

İşte Türker'in Hürriyet gazetesinde yer alan yazısının bir bölümü:

"Herhalde en son yazabileceğim yazı futbolla ilgili olandır. Bir Cimbomlu olarak, Galatasaray’ın en kötü taraftar profili olabilirim. Mesela, hayatında sadece bir kez stadyumda maç izlemiş biriyim!

Cimbom’un maçlarını televizyondan asla kaçırmayız, o ayrı! İki oğluşumla evde formalarımızı giyer, televizyonun karşısında heyecanla oturur, tırnaklarımızı yiyerek maçımızı izleriz!

Neredeyse, gündemde siyasi seçimin önüne geçtiler!

Geçen Pazar, kendi deyimleriyle ‘Fenerbahçe’ye bir güneş doğdu’.

Ali Koç’u dört kat gibi çok büyük bir farkla başkan seçtiler!

Futbol, asla ve sadece futbol değildir.

Türkiye’nin ve dünyanın her yanından insanlar, bu kritik seçime katılmak için toplandılar.

Yirmi bin kişi, koca bir stadyumda kongre düzenlediler.

Oy kullandılar.

Katılımdaki yüksekliktir benim ilgi alanım, kimin seçildiği değil!

Değişime inandılar; yeniliği ve yeni başkan olarak Ali Koç’u seçtiler. Yolları açık olsun!

Galatasaray olarak; bakmayın, her zaman güçlü bir Fenerbahçe ve formda bir Beşiktaş görmek isteriz biz!

Kendi kendimize rekabet halinde olsak da; bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş, Avrupa’da oynarken kazansın diye dua ederiz!

Kendi içimizde farklı olabiliriz.

İtişir, kakışırız.

Kaybedenle dalgamızı en şahane bir şekilde geçeriz.

Tersini söylesek de; eninde sonunda, memleketimizin takımını kayırırız biz!

Sınırın bir santim dışında, Türkiye’mizi temsil eden herkesi kucaklar, herkesi gönülden sever, canı gönülden destekleriz!

Sevgili Ali Koç başkan seçildikten hemen sonra yaptığı konuşmasında; ‘O’nun yolunda yürümeye devam edeceğiz. Ata’mız Fenerbahçeli ama O’nun kimi tuttuğu önemli değil, kimin O’nun yolunda yürüdüğü önemli!’ dedi ya, Fenerbahçe taraftarının bir ‘Efsane Başkan’ı seçimle uğurlayıp, şimdiden bir ‘Efsane Başkan’ seçtiğini de keyifle izledik!

Futbolda kazanılır, kaybedilir.

Kupalar alınır, verilir.

Tek bir puanla şampiyon olunur, bir puan averajla küme düşülür.

Top yuvarlaktır, bu böyledir.

Fenerbahçe taraftarı bizlere, bu seçimle, müthiş bir demokrasi dersi verdi.

Darısı, Ali Koç gibi pırıl pırıl bir başkan özlemiyle yananların başına."

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