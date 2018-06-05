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Spor

Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un mazbata törenine hazır

Sarı lacivert renklere gönül veren binlerce taraftar erkenden stada gitti Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe taraftarları Ali Koç'un mazbata töreni için hazır

05 Haziran 2018 19:05

Sarı lacivert renklere gönül veren binlerce taraftar erkenden stada gitti

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe taraftarları Ali Koç\'un mazbata töreni için hazır.
Yeni başkan Ali Koç ve yönetimi mazbatalarını saat 18.00\'de Ülker Stadyumu\'nda düzenlenecek törenle alacak. Bu tören taraftarlara da açık olarak gerçekleşecek. Fenerium alt ve üst tribüne girişlerine izin verilen taraftarlar şimdiden stada giderken, tezahüratlarıyla da Ali Koç\'a desteklerini sürdürüyorlar. Kongrede olduğu gibi Fenerbahçe taraftarı stada akın etti.
Öte yandan \'Rambo\' lakabıyla tanınan Okan Güler de arkasında \'Ali Koç Baba\' yazılı formasıyla duvarın üzerine çıkarak Fenerbahçeli taraftarlarla selamlaştı ve tezahüratlara katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların stadın Fenerium tribünü girişinde beklemeleri
- Rambo\'nun taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulunması
- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI

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