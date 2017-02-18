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Spor

Fenerbahçe taraftar sitesi 12 Numara’nın Twitter hesabı askıya alındı

Beşiktaş'ın hakaret gerekçesiyle erişim engeli aldırdığı sitenin telif hakkı ihlali nedeniyle engellendiği ifade edildi

18 Şubat 2017 20:20

Beşiktaş’ın hakkında erişim engeli kararı aldırdığı Fenerbahçe taraftar sitesi 12 Numara’nın 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Twitter hesabı askıya alındı, 12numara.org’a da erişilemiyor. 12 Numara’nın kurucularından Mehmet Alakuş ise hesabın ‘telif haklarını ihlal’den askıya alındığını söyledi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp, 12numara.org’un Twitter hesabından yapılan bir paylaşımın hakaret içerdiği ve kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 Aralık 2016’da mahkemeye başvurdu. Beşiktaş’ın şikayetini haklı bulan İstanbul 14’üncü Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu içeriğe erişimin engellenmesine hükmetti ancak bu karar Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısının ardından iki takım arasındaki yakınlaşma nedeniyle o dönemde uygulanmadı.

Aynı hesaptan hakaret içerikli mesajların paylaşılmaya devam ettiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Beşiktaş yönetimi 12numara.org hakkında ikinci kez erişim engeli kararı aldırdı. An itibariyle 12 Numara’nın Twitter hesabına ulaşmak isteyenler ‘Hesap askıya alındı’ mesajıyla karşılaşıyor.

‘Telif haklarını ihlalden askıya alındı’

12 Numara’nın kurucularından Mehmet Alakuş ise hesabın ‘telif haklarını ihlal’den askıya alındığını savundu. Alakuş’un Twitter paylaşımları şöyle:

 

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