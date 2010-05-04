Fenerbahçe takımı taraftarlarını kızdırdı

T24 -

Taraftarlar çıkışı kapattı

Takımın tamamı Şanlıurfa'da

GAP Havaalanı'nda sarı-lacivertli takımı karşılamaya gelen taraftarların büyük bölümü, takım aprona giren otobüsle alandan ayrılınca tepki gösterdiler.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de yer aldığı kafilenin çıkışı için VIP kapısı önünde hazırlık yapıldı. Güvenlik güçleri kapı önündeki yoğunluğu açıp, kafilenin otobüse binmesi için koridor oluşturmaya çalışırken plan değiştirildi ve İstanbul'dan getirilen takım otobüsü aprona alındı.Yöneticiler VIP kapısından çıkıp kendileri için alana getirilen otobüse binerken, teknik heyet ve futbolcular apronda otobüse bindi.Takımın aprondan otobüse bindirilmesine tepkili olan taraftarlar sarı-lacivertlileri yuhalarken, bu sırada bir taraftarın ''Trabzonspor kadar yürekli olun'' diye bağırdığı duyuldu.Ailesiyle birlikte havaalanına gelen bir taraftar ise '35 yıllık sevdam. 27 yıldır kupayı alamıyoruz 27 yıl daha alamayalım'' şeklindeki sözlerle tepkisini dile getirdi.Takımın aprondan çıkınca futbolcuları yakından göremeyen taraftarlar bu kez araçlarıyla alanın çıkışını kapatıp yolu kesti.Yöneticileri ve takımı taşıyan otobüslerin önüne doğru koşan taraftarları güvenlik güçleri uzaklaştırmaya çalıştı. Polis, alanın çıkış kapısı önünde oluşan araç yoğunluğunun ilerlemesini sağlayınca takım şehre doğru hareket etti.Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, yönetici arkadaşlarıyla birlikte bulundukları otobüsün önünde toplanan bazı taraftarlara tepki gösterdi. Yıldırım'ın bir ara bir taraftara sinirlenerek bağırdığı görüldü.Alana araçlarıyla gelen çok sayıda taraftar da kafileyi taşıyan otobüsün arkasından şehre kadar konvoy yaptı. Polis şehir girişinde yolu keserek, otobüsün şehirde konaklayacağı otele daha rahat gitmesini sağladı.Sarı lacivertli kafileyi Belediye Başkanı Fakıbaba karşıladıSarı-lacivertli kafileyi Şanlıurfa'da Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri karşıladı.Şanlıurfa'ya Trabzonspor'dan 20 dakika sonra gelen sarı-lacivertliler için VIP kapısında hazırlanan karşılama programı, takım aprondan çıkış yapınca gerçekleştirilemedi.Fenerbahçe'de bazı genç futbolcuların dışında (A) takımın hepsi kupa finali için Şanlıurfa'ya getirildi.Şehirde Dedeman Oteli'ne yerleşen sarı-lacivertliler, yarınki (5 Mayıs 2010) maç öncesi son çalışmasını GAP Arena'da gerçekleştirecek.