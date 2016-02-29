Spor
Fenerbahçe, Sur’dan 40 çocuğu ağırlıyor
Yönetim, çocukları bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ve Perşembe oynanacak Fenerbahçe-Amedspor maçını izlemeleri için İstanbul’a getirdi
Bianet’in haberine göre, sokağa çıkma yasağının ve çatışmaların devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinden 40 çocuk ve beş öğretmen Fenerbahçe Spor Kulübü’nün davetlisi olarak İstanbul’a geldi.
Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçını statta izleyecek olan çocuklar Perşembe günü de Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe-Amedspor maçını izleyecek.
Çocukların Fenerbahçe tarafından İstanbul’da ağırlanmasını memnuniyetle karşılayan Amedspor yönetimi, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:
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