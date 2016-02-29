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Spor

Fenerbahçe, Sur’dan 40 çocuğu ağırlıyor

Yönetim, çocukları bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ve Perşembe oynanacak Fenerbahçe-Amedspor maçını izlemeleri için İstanbul’a getirdi

29 Şubat 2016 20:29

Bianet’in haberine göre, sokağa çıkma yasağının ve çatışmaların devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinden 40 çocuk ve beş öğretmen Fenerbahçe Spor Kulübü’nün davetlisi olarak İstanbul’a geldi.

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçını statta izleyecek olan çocuklar Perşembe günü de Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe-Amedspor maçını izleyecek.

Çocukların Fenerbahçe tarafından İstanbul’da ağırlanmasını memnuniyetle karşılayan Amedspor yönetimi, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı: 

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