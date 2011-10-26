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Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 maçtır yenilmiyor İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2011 14:35

-Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 maçtır yenilmiyor İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, 25 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 16. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne karşı (2-1) alan sarı-lacivertli ekip, 12 Aralık 2010'daki mağlubiyetin ardından, çıktığı 25 lig mücadelesinde 22 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Geçen sezon ligin 17. haftasındaki Sivasspor mücadelesinde 1-0 kazanarak yenilmezlik serisine başlayan Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunu 18 maçta 17 galibiyet 1 beraberlikle geride bırakıp, bu sezonun ilk 7 haftasını ise 5 galibiyet 2 beraberlikle tamamladı. Bu süreçte rakip filelere 57 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 18 gol gördü.

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