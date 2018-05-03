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Spor

Fenerbahçe stattan ayrılmayacak

Fenerbahçe, bu akşam 15 dakika sahada bekleyecek

03 Mayıs 2018 21:48

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için TFF kaldığı yerden devam edecek kararı almıştı. Beşiktaş ise maça çıkmayacağını duyurdu. Ancak Fenerbahçe statüye göre bugün Kadıköy'de sahaya çıkacak.

Fenerbahçeli futbolcular 57. dakikadan itibaren maçı oynayacakmış gibi sahaya çıkacak. 15. dakikaya kadar Beşiktaş sahaya çıkmayınca Fenerbahçe 3-0 hükmen galip sayılacak.

Fenerbahçe takımı maç öncesi aldığı karar ile hemen stattan çıkmayacak. Sarı-Lacivertli takım hafta sonu Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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