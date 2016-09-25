Fenerbahçe stadına saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı!

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda maç günü eylem hazırlığı yapan üç kişinin yakalandığı iddia edildi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda da keşif yapan 3 kişinin adreslerinde çeşitli silahlar ve roket başlığı bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre, şüphelilerin Kadıköy'deki stadın yanı sıra, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda da keşif yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde Kalaşnikof silah ve roket başlığı ele geçirildi. Yakalanan 3 kişinin, Diyarbakır Lice kırsalından eylem için İstanbul'a gönderildikleri ve şehrin çeşitli noktalarında bir süredir eylem hazırlıklarını sürdürdükleri tespit edildi.

Statları fotoğraflamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada üç kişinin örgütten aldıkları talimat doğrultusunda İstanbul'a geldikleri ve Ülker Stadı ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda keşif yaptıkları belirlendi.

3 kişinin fotoğraf ve görüntü çektikleri anlar ise güvenlik kamera görüntüleri ile saptandı.

İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde, eylemde kullanılması planlanan bazı malzemelerle, Kalaşnikof otomatik silah ve roket başlığı bulundu.

Tutuklandılar

Adliyeye sevk edilen üç kişi, savcılıktaki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlikçe terör örgütü üyesi olmak suçlaması kapsamında tutuklanmalarına karar verilen üç şüpheli cezaevine konuldu.

İtiraf ettiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Sipan K. suçunu itiraf etti. Statlarda ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde keşifler yaptığını itiraf ederken maç günü de Çevik Kuvvet polisine yönelik eylem planladıklarını, eylem planları ile ilgili kırsaldaki örgüt yöneticilerini bilgilendirdiğini, eylemi gerçekleştiremeden polise yakalandıklarını kaydetti.