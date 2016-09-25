T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fenerbahçe stadına saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı!

Şüphelilerin Kadıköy'deki stadın yanı sıra, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda da keşif yaptıkları belirlendi

25 Eylül 2016 19:22

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda maç günü eylem hazırlığı yapan üç kişinin yakalandığı iddia edildi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda da keşif yapan 3 kişinin adreslerinde çeşitli silahlar ve roket başlığı bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre, şüphelilerin Kadıköy'deki stadın yanı sıra, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda da keşif yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde Kalaşnikof silah ve roket başlığı ele geçirildi. Yakalanan 3 kişinin, Diyarbakır Lice kırsalından eylem için İstanbul'a gönderildikleri ve şehrin çeşitli noktalarında bir süredir eylem hazırlıklarını sürdürdükleri tespit edildi.

 

Statları fotoğraflamışlar

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada üç kişinin örgütten aldıkları talimat doğrultusunda İstanbul'a geldikleri ve Ülker Stadı ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda keşif yaptıkları belirlendi.

3 kişinin fotoğraf ve görüntü çektikleri anlar ise güvenlik kamera görüntüleri ile saptandı.

İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde, eylemde kullanılması planlanan bazı malzemelerle, Kalaşnikof otomatik silah ve roket başlığı bulundu.

 

Tutuklandılar

 

Adliyeye sevk edilen üç kişi, savcılıktaki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlikçe terör örgütü üyesi olmak suçlaması kapsamında tutuklanmalarına karar verilen üç şüpheli cezaevine konuldu.

 

İtiraf ettiler

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Sipan K. suçunu itiraf etti. Statlarda ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde keşifler yaptığını itiraf ederken maç günü de Çevik Kuvvet polisine yönelik eylem planladıklarını, eylem planları ile ilgili kırsaldaki örgüt yöneticilerini bilgilendirdiğini, eylemi gerçekleştiremeden polise yakalandıklarını kaydetti.

 

ETİKETLER

Şükrü Saraçoğlu StadıFenerbahçeStatteröreylemhazırlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24