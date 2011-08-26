-Fenerbahçe Sportif'te düşüş sürdü İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağı açıklandıktan sonra dünkü yüzde 18,30'luk kayıpla 982 milyon 499 bin liraya gerileyen Fenerbahçe Sportif'in piyasa değeri, bugünkü yüzde 0,76'lık kaybın ardından gün sonunda 975 milyon liraya indi. Bugün günlük bazda yüzde 17,90 oranında değer kazanan Trabzonspor Sportif hisselerinin piyasa değeri ise yaklaşık 405 milyon liradan 477 milyon 500 bin liraya çıktı. Son iki günde meydana gelen hareketliliğe bağlı olarak Fenerbahçe Sportif hisseleri haftalık bazda yüzde 22,16'lık kayıpla haftanın en çok kaybettiren kağıdı olurken, Trabzonspor Sportif hisseleri de yine haftalık bazda yüzde 42,54'lük artışla haftanın en çok kazandıran hissesi olarak öne çıktı.