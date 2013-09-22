Fenerbahçe 'Sow'un yıldızlaştığı maçta 3 puana ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Elazığspor'u konuk etti. Maçta uzun süredir kadroya giremeyen Moussa Sow maça ilk 11'de başladı ve maçı 3 golle tamamlayarak yıldızlaştı.

Ligde son 3 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Elazığspor'u da 4-0'la geçerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe puanını 12'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı.

Sarı-Lacivertliler mücadeleye Volkan, Gökhan, Alves, Egemen, Caner, Kuyt, Meireles, Mehmet Topal, Cristian, Sow, Webo ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Elazığspor ise; Zülküf, Deniz Aslan, Görkem, Çağlar, Özgür, Serdar Gürler, Habib Sow, Serdar Özkan, Köksal, Sane ve Deniz Yılmaz kadrosu ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Emre Belözoğlu dışında eksik bulunmazken, konuk ekipte sakatlığı devam eden Mehmet Nas ve Youssouf Hadji'nin yanı sıra kadro dışı bırakılan Alper Kalemci bu maçta forma giyemedi.

Ersun Yanal'ın Sow ve Cristian'ı 18 kişilik kadroya dahil etmesiyle, Emenike ve Holmen yabancı kontenjanı nedeniyle kadronun dışında kaldı.

Tempolu başlayan mücadelede Fenerbahçe ilk etkili atağı geliştiren takım oldu. 4. dakikada sağ kanatta Kuyt ortaladı. Ceza çizgisine doğru gelen topa kaleci Zülküf, Sow'dan önce sahip oldu.

Fenerbahçe baskılı oyununun ardından aradığı golü Sow ile buldu. 10. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerin başına Caner Erkin geçti. Ön direğe doğru ortasında savunma arasından koşu yapan Moussa Sow iki Elazığsporlu oyuncaya rağmen topa iyi yükseldi ve kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0.

Golü atan Sow, aralarında problem olduğu ileri sürülen Ersun Yanal'a koşarak golün sevincini paylaştı.

Golün ardından baskılı oyununu devam ettiren Sarı-Lacivertliler, rakip kalede etkili ataklar geliştirdi.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner penaltı noktası üzerinde top bekleyen arkadaşı Moussa Sow'a doğru ortasını yaptı. Sow topun gelişine bir röveşata denemesi yaptı ancak ıska geçen top ceza sahası içerisinde bekleyen Dirk Kuyt'ın önünde kaldı. Kalecinin önde olmasını fırsat bilen Kuyt, sert bir şut çekti. Ancak kaleci topu zorlukla kornere çelmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Kuyt gollerine devam ediyor! 21. dakikada savunmada topla buluşan Gökhan Gönül savunma arkasına koşu yapan Kuyt'a güzel bir pas gönderdi. Elazığspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Kuyt herhangi bir savunma baskısı olmadan önündeki boş alanı hızla geçerek rakip ceza alanına yöneldi ve ceza sahası içerisine girer girmez kaleci ile karşı karşıya kalan Kuyt kalecinin yanından çok net bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0.

Fenerbahçe, 3. gole çok yaklaştı ancak Elazığ savunmasında Özgür Özkaya, araya girerek farkın açılmasını önledi. 28. dakikada orta sahada topla buluşan Baroni, topla rakip kaleye yöneldi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda topu sağ ayağına çektikten hemen sonra vuruşunu yaptı. Yere çarpıp seken topu kaleci güçlükle çeldi. Oyun alanına geri dönen topu ceza sahası içi sol tarafında Caner Erkin kazandı ve altı pas üzerinde müsait pozisyonda top bekleyen Pierre Webo'ya pasını gönderdi ancak savunmada Özgür araya girerek topu uzaklaştırdı.

45. dakikada Sarı-Laciverliler Sow ile gole bir kez daha çok yaklaştı. Raul Meireles'in derinlemesine pasında sağ kanatta topla bulaşan Gökhan Gönül arka direğe doğru hareketlenen Moussa Sow'a çok şık bir orta yaptı.Gökhan'ın ortasında Sow topun gelişine sol ayağıyla güzel bir vuruş yaptı ancak top savunmaya çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sarı-Lacivertliler soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

Elazığspor, ikinci devreye rakibine oranla daha etkili başlarken kalesinde de net gol pozisyoları verdi.

Baroni mutlak golü kaçırdı. 52. dakikada Kuyt'ın pasında rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Cristian Baroni, topla ilerledikten sonra sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Baroni kalecinin üzerinden topu aşırtmak istedi. Ancak topun dibine iyi giremeyince kaleci topu çelmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Sow farkı 3'e çıkardı. 80. dakikada Alper Potuk'un mükemmel ara pasında topla buluşan Sow, sağ çaprazda kaleci Zülküf ile karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncu yerden çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

90+1'de Fenerbahçe Sow ile farkı 4'e çıkardı. caner, sağ çaprazdaki Sow'a ara pasını gönderdi ve yerden çok sert bir şut çeken Sow Fenerbahçe'yi 4-0 üstünlüğe taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Sarı-Lacivertliler puanını 12'ye yükseltirken, Elazığspor 6 puanda kaldı.