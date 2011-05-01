Fenerbahçe son 3 haftaya lider girdi

T24- Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, son 3 haftaya da lider girdi. Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin ligde 140 gündür bileği bükülmüyor. Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010 tarihinde deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2011 yılında yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, devre arasından sonra galibiyet serisi yakalayarak, Ankaragücü maçından sonra yaptığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu seride Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş gibi rakiplerini mağlup eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da çıktığı ilk derbi maçta 2-1 yenerek, rakibini yeni stadında yenen ilk takım olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı 3 puanla, puanını 73'e yükselterek averajla Trabzonspor'un önünde yer alıp, 31. haftayı kayıpsız geride bıraktı.

Maçın ikinci yarısında uzun süre ''Şampiyon'' şeklinde tezahürat yapan Fenerbahçe tribünleri, futbolcuların ardından teknik direktör Aykut Kocaman'a da sevgi gösterilerinde bulundu. Tribünler Kocaman için ''Sen bizim kocaman gururumuzsun'' şeklinde tempo tuttu.

Futbolcular maç sonunda, tribünleri çağrısı üzerine Türk Telekom kale arkası tribünü önüne giderek taraftarlarla birlikte ''Fener gol gol gol, şampiyonluk geliyor'' şeklinde tezahürat yaptı. Orta alana yakın bölgede tribünleri selamlayan futbolcular taraftarların ısrarlı çağrısı üzerine ceza alanına kadar gitti. Futbolcular Migros kale arkası tribünündeki taraftarların çağrısına da aynı şekilde yanıt verdi.

Alex 22. golünü attı

Fenerbahçe'nin golcü ismi Alex, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında attığı golle ligde gol sayısını 22'ye yükseltti.

Süper Lig'in ''Gol Krallığı'' yarışını önde götüren Brezilyalı futbolcu, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Trabzonsporlu Burak'ın (17 gol) 5 gol önünde yer alıyor.



Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk 45 dakikanın başında ve sonunda bulduğu gollerde 2-0'lık skoru yakaladı.

Maçın henüz 2. dakikasında Stoch'un ayağından bulduğu golle 1-0'lık üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, ilerleyen dakikalarda çok sayıda gol fırsatından yararlanamazken, mücadelenin ilk 45 dakikasını kaptan Alex'in golüyle 2-0 önde tamamladı.

Stoch’un peformansı alkışlandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Caner'in yerine ilk 11'de sahaya sürdüğü Stoch, ortaya koyduğu performansla taraftardan alkış aldı.

Bundan önceki iki haftada ikinci yarılarda oyuna dahil olup kısa sürelerde etkili performanslar ortaya koyan Slovak futbolcu, özellikle ilk yarıda sarı-lacivertli ekibin atak futbolunda büyük pay sahibi oldu. Stoch 71. dakikada yerini Güiza'ya bıraktı.

Maçın ikinci yarısında 71. dakikada oyundan alınan Semih'i tribünler alkışlarla motive ederken, sarı-lacivertli futbolcunun yararlanamadığı gol fırsatları nedeniyle üzgün olduğu görüldü. Semih oyun kenarına geldiğinde teknik direktör Aykut Kocaman'dan izin isteyerek, soyunma odasına gitti.

Semih'in çıktığı dakikada Caner ile birlikte oyuna giren Güiza'ya tribünler büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bütün tribünler ''Güiza, Güiza'' şeklinde bağırdı. Güiza maç içinde yaptığı her harekette alkışlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında olan futbolcular, karşılaşmayı kartsız tamamlayarak cezadan uzak durdu.

Kart cezası sınırındaki Emre, Cristian, Gökhan, Yobo ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Caner, maçı kart görmeden tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Süper Lig'de 8. kez karşılaşan Fenerbahçe, galibiyet sayısında rakibinin önüne geçti.

İki takım arasında daha önce yapılan 7 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken, 1 maç da berabere sonuçlanmıştı.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta 1-0 yenen Fenerbahçe, ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Kendi sahasında 22 maçtır yenilmiyor

Sarı-lacivertliler, ligde sahasında yaptığı son 22 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligde geçen sezon 22. haftada Bursaspor'a Kadıköy'de 3-2 yenilen Fenerbahçe, bu maçtan sonra sahasında yaptığı 22 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı son 22 lig maçında 43 gol attı, sadece 9 gol yedi.

Fenerbahçe, sahasındaki son 22 lig maçında en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk maçında Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenerek aldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 13. haftada da Bucaspor'u 5-2 gibi farklı skorla mağlup etti.

Kadıköy’de 763 dakikadır gol yemiyor

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı son 8 lig maçında kalesinde gol görmedi.

Ligin 15. haftasında Kardemir Karabükspor ile kendi sahasında yaptığı ve 2-1 kazandığı maçın 47. dakikasında Emenike'nin attığı golden sonra kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, tam 763 dakika gol yemedi.



Dakika dakika Fenerbahçe İBB maçı





2. dakikada sağdan serbest vuruş kullanan Alex'in ceza alanına gönderdiği topu, kaleci Oğuzhan tokatlayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza alanının solunda topu kontrol eden Yobo'nun pasıyla ceza yayına doğru hareketlenen Stoch, ceza alanına girmeden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Oğuzhan'ın sağından filelere gönderdi: 1-0

10. dakikada Stoch'un pasıyla soldan ceza alanına giren Andre Santos, meşin yuvarlağı Alex'e çıkardı. Brezilyalı futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta, top direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında sağdan ceza alanına giren Semih'in ortasında, ceza alanı içinde Alex'ten önce Can'ın müdahale ettiği top, Brezilyalı futbolcunun da dizine çarparak, taca çıktı.

19. dakikada İbrahim Akın'ın pasıyla soldan ceza alanına giren Holmen'in şutunda, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.

24. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Alex'in sert şutunda, kaleci Oğuzhan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

27. dakikada ceza yayı içinde Can'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kaparak, hızla ceza alanına giren Semih'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, ileri çıkan kaleci Oğuzhan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

29. dakikada Andre Santos'un pasıyla soldan ceza alanına giren Semih'in aut çizgisine yakın yerden vuruşunda, kalesinden çıkarak savunma oyuncusu gibi Semih'i takip eden kaleci Oğuzhan'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

30. dakikada İbrahim Akın'ın ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top direği adeta sıyırarak yan ağlarda kaldı.

34. dakikada Holmen'in sağ kanattan yerden ortasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Holosko'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

39. dakikada sağdan Cihan'ın ortasında ön direkte Tum'un kafa vuruşunda, kaleci Volkan iki hamlede topu kontrol etti.

45. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün ortasında ceza alanı içinde ön direkte Alex, kafa vuruşuyla topu yere çarptırarak, uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-0

51. dakikada Holmen'in pasıyla soldan ceza alanına giren Ekrem'in sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

53. dakikada ceza alanı dışından serbest atış kullanan Cristian'ın vuruşunda, top yandan auta gitti.

54. dakikada sağdan ceza alanına giren Gökhan Gönül'ün aut çizgisine yakın yerden içeriye çıkardığı topa, ceza yayı önünden Emre'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada soldan Stoch'un rakibini geçerek yaptığı ortada, ceza alanı içinde topu kontrol eden Semih, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı.

62. dakikada Alex'in ara pasıyla ceza alanına giren Gökhan Gönül'ün vuruşunda, yatarak müdahale eden Ekrem'e çarpan topu kale önünde kaleci Oğuzhan kontrol etti.

68. dakikada Alex'in pasıyla soldan ceza alanına giren Andre Santos'un çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

69. dakikada Alex'in soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Mehmet Topuz'un kafa vuruşunda, kaleci Oğuzhan üzerine gelen topu kontrol etti.

75. dakikada soldan Caner'in ortasında ceza alanı içinde Güiza'nın kafasından seken topa arka direkte Alex'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

76. dakikada ceza yayı üzerinden Mehmet Topuz'un sert şutunda, top üstten auta çıktı.

85. dakikada Andre Santos'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Güiza'nın sert vuruşunda, kaleci Oğuzhan uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada sağdan ceza alanına giren Tevfik'in çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

90 1. dakikada Holmen'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Fenerbahçe, ilk yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx

Fenerbahçe: Volkan xx, Gökhan Gönül xxx, Lugano xxx, Yobo xx, Andre Santos xx, Mehmet Topuz xxx, Cristian xxx, Emre xxx, Stoch xxx (Dk. 71 Güiza xx), Alex xxx (Dk. 87 Gökay ?), Semih x (Dk. 71 Caner xx)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan xx, Rızvan xx, Can xx, Metin xx, Ekrem xx, Mahmut xx, İbrahim Akın xx (Dk. 59 Ali Güzeldal x), Cihan xx (Dk. 67 Efe x), Holmen xx, Holosko x (Dk. 81 Tevfik x), Tum x

Goller: Dk. 2 Stoch, Dk. 45 Alex (Fenerbahçe)

Sarı Kart: Dk. 81 Ekrem (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)