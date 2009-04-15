Fenerbahçe Solomon'u getirdi



Fenerbahçe Ülker ile yeniden anlaşan sarı-lacivertlilerin eski basketbolcusu ABD'li Willie Solomon, İstanbul'a geldi.



NBA takımlarından Sacramento Kings'ten ayrılmasının ardından, Fenerbahçe ile 2.5 yıllığına anlaşan Willie Solomon, İstanbul'a geldi.



Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Ülker Menejeri Cenk Renda tarafından karşılanan Solomon, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul ve Fenerbahçe Ülker'e yeniden gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



NBA'de oynamak için ABD'ye gittiğini, orada işlerin istediği gibi gitmediğini dile getiren Solomon, tekrar Fenerbahçe Ülker'e döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.



Willie Solomon, sakatlığı konusunda çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, ''Ben yüzde 100 basketbol oynamaya hazırım. Fenerbahçe Ülker'in şampiyon olması için play-off maçlarında elimden gelen katkıyı yapmaya hazırım'' dedi.



Solomon, bir soru üzerine de bu hafta yapılacak maçta oynamayı istediğini sözlerine ekledi.



