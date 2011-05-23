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Spor

FENERBAHÇE SİVAS'TAN AYRILDI SİVAS (A.A)

23 Mayıs 2011 03:35

-FENERBAHÇE SİVAS'TAN AYRILDI SİVAS (A.A) - 23.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, Sivas'tan ayrıldı. Sarı-lacivertli kafile, 4 Eylül Stadı'ndaki kutlamaların ardından polis eskortu eşliğinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler takımdan ayrı otobüslerle havalımanina gelirken, futbolcular ve teknik heyet eşleriyle birlikte takım otobüsüne bindiler. Futbolcuların ve teknik heyetin bulunduğu otobüs havalimanında direkt aprona alınırken, apronda otobüsten inerek uçağa bindiler. Maç için İstanbul'dan Sivas'a gelen çok sayıda taraftar da uçaklarla  geri dönmek için havalimanına geldi.

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