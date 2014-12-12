Fenerbahçe, Sivasspor'a farkını gösterdi: 4-1

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u Kadıköy'de ağırladı.
Sarı-lacivertliler ilk yarıyı Bekir İrtegün, Moussa Sow ve Dirk Kuyt'ın golleriyle 3-1 önde kapatırken, konuk ekibin tek golünü ise Aatif Chahechouhe attı.
Fenerbahçe 65. dakikada Senegalli golcü Sow'la bir gol daha bularak, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
İki takımın 11'leri
Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Alves, Bekir, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Emre, Kuyt, Sow, Emenike
Sivasspor: Ertuğrul, Cicinho, Da Costa, Ümit, Berk, Kadir, Adem, Mehdi, Musa, Hakan, Aatif
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