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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor'a farkını gösterdi: 4-1

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı

12 Aralık 2014 23:36

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u Kadıköy'de ağırladı.

Sarı-lacivertliler ilk yarıyı Bekir İrtegün, Moussa Sow ve Dirk Kuyt'ın golleriyle 3-1 önde kapatırken, konuk ekibin tek golünü ise Aatif Chahechouhe attı.

Fenerbahçe 65. dakikada Senegalli golcü Sow'la bir gol daha bularak, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

 

İki takımın 11'leri

 

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Alves, Bekir, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Emre, Kuyt, Sow, Emenike

Sivasspor: Ertuğrul, Cicinho, Da Costa, Ümit, Berk, Kadir, Adem, Mehdi, Musa, Hakan, Aatif

Ayrıntılar geliyor...

 

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