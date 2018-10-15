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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

15 Ekim 2018 17:11

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30\'da salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. İkinci bölümde oyuncular sahada yaptıkları aerobik koşuyla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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