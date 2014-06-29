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Spor

Fenerbahçe, şike soruşturmasının savcısını ihraç etti

Fenerbahçe Haysiyet Divanı, şike soruşturmasının savcısı olan Mehmet Berk'in kulüp üyeliğinden 18 aylığına ihraç edilmesine karar verdi

29 Haziran 2014 17:45

Şike davasını açtıktan sonra HSYK tarafından 13 Temmuz 2012'de özel yetkisi kaldırılarak Küçükçekmece Başsavcı Vekili olarak atanan, 1 yıl sonra da Bakırköy Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Mehmet Berk'i Fenerbahçe kulüpten ihraç etti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın özel kontenjanından faydalanarak 5 Nisan 2010'da ücret ödemeden Fenerbahçe Üyesi olan Berk, üyelikten çıkarıldı. Şike davası sonrası Haysiyet Divanı tarafından 25 Haziran'da ifade vermek için kulübe çağrılan Berk, ifadeye gitmeyince 18 aylığına ihraç edildi.

 

‘Gelecek operasyon neden yapıldı anlatacak’ 

 

Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada Mehmet Berk'e meydan okuyarak, "Gelecek, disiplin kuruluna bu operasyon neden yapıldı anlatacak. Ben de oturup izleyeceğim. Haysiyet Divanı'na kendim imzaladım verdim. Zekeriya Öz Galatasaraylı. O kurtardı" demişti. 

Şike soruşturmasında, Yıldırım'ın ifadesini Savcı Berk almış ve tutuklanmasını istemişti. Yıldırım, Fenerbahçe Disiplin Kurulu'nun da Berk'i sorgulayacağını belirtip, kendisini Haysiyet Divanı'na sevk ettiğini açıklamıştı.

 

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