Fenerbahçe set vermedi

Aroma Bayanlar 1. Ligi'nde Fenerbahçe Acıbadem, deplasmanda İller Bankası'nı 3-0 yendi.
İller Bankası'nın pasörü Tuğçe Atıcı, karşılaşmanın ilk setinde takım arkadaşıyla çarpışarak sakatlandı. Ambulansla hastaneye götürülen Tuğçe'nin durumu, yapılan tetkiklerden sonra netlik kazanacak. Tuğçe'ye ilk müdahaleyi salonda bulunan Ankaragücü Kulübü Voleybol Şubesi Sorumlusu Dr. Salim Türker yaptı.
İLLER BANKASI: 0 - FENERBAHÇE ACIBADEM: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Kazım Burum, Mustafa Yursever
İller Bankası: Tuğçe Atıcı, Onipko, Sinem, Meryem, Anna, Denitsa (Seval, Ebru, Merve, Tuğçe Halıcıoğlu, Melis)
Fenerbahçe Acıbadem: Oksana, Marina, Duygu, Seda, Anja, Eda (Necla, Valerya , Ergül, Merve)
Setler: 16-25, 14-25, 16-25
Süre: 67 dakika (26, 21, 20)