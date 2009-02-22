Fenerbahçe set vermedi

Fenerbahçe Acıbadem, Aroma Bayanlar Birinci Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı Zentiva'yı 3-0 mağlup etti.
Voleybolda Aroma Bayanlar Birinci Ligi'nde yapılan maçta Fenerbahçe Acıbadem, Eczacıbaşı Zentiva'yı 3-0 yendi.
FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 0
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu xx, Ebru Meriçkan xx
Fenerbahçe Acıbadem: Duygu xx, Seda xx, Anja xxx, Eda xx, Oksana xxx, Marina xxx (Necla xxx, Korotenko xx, Nisa x)
Eczacıbaşı Zentiva: Esra xx, Tracy x, Neriman x, Mirka xx, Vesna x, Naz xx (Gülden xx, Selime x, Merve x)
Setler: (25-23, 25-18, 26-24)
Süre: Toplam 76 dakika (26, 23, 27)