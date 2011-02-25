-FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde son 6 maçını da kazanarak zirve yarışında iddialı konuma gelen sarı-lacivertliler, yarın kendi sahasında taraftarlarının önünde Kasımpaşa maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İlk yarının son haftasında Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında üst üste 5 galibiyet alarak, lider Trabzonspor ile puan farkını 2'ye düşürüp, ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe'nin üst üste kazandığı 6 maç ve sonuçlar şöyle: 17. hafta Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1 - 0 18. hafta Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: 0 - 1 19. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2 - 0 20. hafta Manisaspor-Fenerbahçe..............: 1 - 3 21. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2 - 0 22. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe................: 2 - 4 -İÇ SAHADA KAYBETMİYOR- Kasımpaşa ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, bu sezon ligde kendi sahasında maç kaybetmedi. Kadıköy'de yaptığı 11 lig maçında 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak, 29 puan toplayan Fenerbahçe, 28 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü. -KASIMPAŞA SON 2 MAÇINI KAZANDI- Ligin son sırasında bulunan Kasımpaşa ise son iki haftayı galibiyetle kapatarak, ligde kalma konusunda yeniden umutlandı. Ligde 21. haftada deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-1 yenen İstanbul temsilcisi, geçen hafta ise kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenmeyi başardı. -CANER'İN CEZASI BİTTİ- Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 3 maç ceza verdiği Caner Erkin'in cezası, Beşiktaş derbisinde sona erdi. Gençlerbirliği ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan Caner, kırmızı kart nedeniyle forma giyemediği Trabzonspor maçının ardından, Manisaspor, Kayserispor ve Beşiktaş karşılaşmalarında yer almadı. -BEKİR CEZALI, ANDRE SANTOS SINIRDA- Fenerbahçe'de yarınki maçta Bekir sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde 3 sarı kartı bulunan Andre Santos ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, yarınki maçta sarı kart görürse, cezalı duruma düşecek ve 24. haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek. -SAĞ KANATTA SIKINTI- Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi savunmanın sağında sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Bu bölgede oynayan Gökhan Gönül ve Okan'ın sakat, Bekir'in ise cezalı olması teknik direktör Aykut Kocaman'ı maç öncesinde düşündürüyor. Sağ karın bölgesindeki kısmi yırtık nedeniyle Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken, sol kasık bölgesinde ağrıları olan Okan da dünkü antrenmanda yer almadı. Gökhan Gönül'ün oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde sağ alt adalesinde ağrı olan Emre Belözoğlu'nun da tedavisi sürüyor. Bu arada, dünkü antrenmanda basına kapalı bölümün sonunda sağ el bileğinin üzerine düşen Dia ile sol kasığında ağrı oluşan Semih ve sol dizi ağrıyan Andre Santos'un antrenmanı tedbir amaçlı olarak bıraktığı açıklanmıştı. Dia ve Andre Santos'un yarınki maçta oynayabilecekleri, Semih'in durumunun ise henüz netleşmediği bildirildi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.