T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe seks partisini konuşuyor

Fenerbahçe kulübü; Bilica, Vederson, Santos ve Kazım'ın karıştığı seks partisi iddiaları ile uğraşıyor.

11 Aralık 2009 02:00

Fenerbahçe kulübü; Bilica, Vederson, Santos ve Kazım'ın karıştığı seks partisi iddiaları ile uğraşıyor. Alman medyasında haberi doğruladığı yer alan Daum dün bu sözleri söylemediğini öne sürdü.

Fenerbahçe, futbolcularının karıştığı seks skandalına ilişkin iddialarla çalkalanıyor. Türkiye'deki iddialarla ilgili dün Bild Gazetesi, "F.Bahçe Teknik Direktörü Daum bize önce yalanladığı iddialar için dün 'Araştırdık, ne yazık ki doğruymuş. Şok oldum. Rüyamda görsem Fenerbahçeli futbolcuların böyle şey yapacağına inanmazdım. Ama seks partileri gerçekten olmuş' dedi" diye yazdı. Fenerbahçe Kulübü yetkililerinin futbolculardan Bilica, Vederson, Santos ve Kazım'ın seks partilerine katıldığı bilgisini otel çalışanlarından aldığını öne süren Bild, özellikle son iki ayda Mariott Otel'in kral dairesini bin 500 Euro'ya defalarca tutarak burada kelepçeli seks partileri düzenleyen futbolcuların Ocak'ta yollanacağını öne sürdü. Ancak Daum, dün idman öncesi "Bild'deki haberde çıkan sözleri söylemedim. Bild'e 'Bazı spekülasyon ve söylentiler var. Orada değildim. Görmediğim şeye oldu demem. Kulüp olarak her şeyi ciddiye alıyoruz. Araştırıyoruz. Doğruysa kulüp olarak gerekeni yapacağız' dedim. Ama onlar farklı yazmış" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24