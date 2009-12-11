Fenerbahçe seks partisini konuşuyor

Fenerbahçe kulübü; Bilica, Vederson, Santos ve Kazım'ın karıştığı seks partisi iddiaları ile uğraşıyor. Alman medyasında haberi doğruladığı yer alan Daum dün bu sözleri söylemediğini öne sürdü.



Fenerbahçe, futbolcularının karıştığı seks skandalına ilişkin iddialarla çalkalanıyor. Türkiye'deki iddialarla ilgili dün Bild Gazetesi, "F.Bahçe Teknik Direktörü Daum bize önce yalanladığı iddialar için dün 'Araştırdık, ne yazık ki doğruymuş. Şok oldum. Rüyamda görsem Fenerbahçeli futbolcuların böyle şey yapacağına inanmazdım. Ama seks partileri gerçekten olmuş' dedi" diye yazdı. Fenerbahçe Kulübü yetkililerinin futbolculardan Bilica, Vederson, Santos ve Kazım'ın seks partilerine katıldığı bilgisini otel çalışanlarından aldığını öne süren Bild, özellikle son iki ayda Mariott Otel'in kral dairesini bin 500 Euro'ya defalarca tutarak burada kelepçeli seks partileri düzenleyen futbolcuların Ocak'ta yollanacağını öne sürdü. Ancak Daum, dün idman öncesi "Bild'deki haberde çıkan sözleri söylemedim. Bild'e 'Bazı spekülasyon ve söylentiler var. Orada değildim. Görmediğim şeye oldu demem. Kulüp olarak her şeyi ciddiye alıyoruz. Araştırıyoruz. Doğruysa kulüp olarak gerekeni yapacağız' dedim. Ama onlar farklı yazmış" açıklamasını yaptı.