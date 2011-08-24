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Spor

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2011 22:28

-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2011-2012 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağını açıkladı.  TFF Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısının ardından yapılan açıklamada, UEFA'nın bu yöndeki talebini dün federasyona gönderdiği yazıda belirttiği ifade edilip gelişmeler aktarılarak, ''TFF Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu olağanüstü toplantıda gerek Fenerbahçe'nin maruz kalabileceği ağır disiplin yaptırımları gerekse Türkiye Futbol Federasyonunun, yani ülkemizin maruz kalabileceği disiplin yaptırımları göz önünde bulundurularak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilmesine karar verilmiştir'' denildi. Federasyonun açıklaması şöyle: ''UEFA, 23 Ağustos 2011'de Türkiye Futbol Federasyonuna gönderdiği yazıda, ülkemizde sürmekte olan şike soruşturması çerçevesinde, Fenerbahçe Spor Kulübünün bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan çekilme kararı vermesi gerektiğini, kulüp bu yola gitmeyecek olursa Türkiye Futbol Federasyonunun Fenerbahçe'yi 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men etmesi gerektiğini, bu iki yoldan herhangi birisi benimsenmeyecek olursa UEFA'nın kendi disiplin soruşturmasını başlatabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu, yani ülkemiz aleyhine disiplin yaptırımları uygulama yoluna gideceğini bildirmiştir. Bu yazı üzerine durum TFF tarafından yazılı olarak derhal Fenerbahçe Kulübüne bildirilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü, 24 Ağustos'ta TFF'ye gönderdiği cevabi yazıda, TFF'nin bu konuda iddianamenin mahkemece kabulünün beklenmesine yönelik kararına saygı duyduğunu ve kendisine tanınan kısa süre içinde böylesine önemli bir konuda herhangi bir karar almasının fiilen mümkün olamayacağını bildirmiştir. Bu gelişme karşısında, durum 24 Ağustos'ta TFF Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu olağanüstü toplantıda ele alınmış ve gerek Fenerbahçe'nin maruz kalabileceği, ağır disiplin yaptırımları gerekse Türkiye Futbol Federasyonunun, yani ülkemizin maruz kalabileceği disiplin yaptırımları göz önünde bulundurularak, Fenerbahçe Spor Kulübünün bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilmesine karar verilmiştir.''

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