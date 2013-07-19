Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu

UEFA tarafından verilen men cezasının CAS tarafından durdurulmasıyla Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılan Fenerbahçe’nin, 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya'nın Salzburg takımı oldu. 3. Ön Eleme turundaki ilk maç Avusturya'da oynanacak.

3. eleme turunda ilk maçlar 30-31 Temmuz, rövanş maçları ise 6-7 Ağustos’ta oynanacak. Fenerbahçe turu geçerse play-off turuna yükselecek. Play-off turunun kuraları Nyon’da 9 Ağustos 2013 Cuma günü çekilecek. Bu turdaki ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşlar ise 27-28 Ağustos’ta oynanacak.

Ön Eleme Turu'ndaki diğer eşleşmeler şöyle oluştu:

Nordsjaelland - Zenit

PAOK - Metalist Kharkiv

PSV Eindhoven - Zulte Waregem

Trabzon ve Bursaspor'a kolay rakipler

Öte yandan, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Trabzonspor ve Bursaspor'un da muhtemel rakipleri belli oldu. Trabzonspor, 2. Ön Eleme turu ilk maçında 4-2 yendiği İrlanda temsilcisi Derry City'yi elemesi halinde 3. turda, Beyaz Rusya temilcisi Dinamo Minsk ile Hırvat NK Lokomotiva Zagreb eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bursaspor ise, 3. Ön Eleme turunda Rumen FK Vojvodina ile Macar temsilcisi Budapest Honved eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.