Fenerbahçe deplasmanda sallandı, devrilmedi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak, üst üste 6. deplasman maçında galip gelmiş oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Maçın 11. dakikasında Leonard Kweuke golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe, skora denge getiren golü ilk yarının uzatma dakikalarında Baroni'nin ayağından buldu.

İlk yarı bu skorla biterken, 83. dakikada sahneye çıkan Webo takımını öne geçiren golü attı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmayınca, sarı-lacivertliler Rize'den 3 puanla döndü.

Lider Fenerbahçe bu skorla puanını 35'e yükseltirken, çaykur Rizespor 15 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

90' Hakem Yunus Yıldırım'ın son düdüğü ile müsabaka sona eriyor.

90' Kullanılan serbest vuruşta Caner pasını Mehmet Topuz'a gönderiyor. Mehmet Topuz bekletmeden pasını yayın gerisindeki Mehmet Topal'a gönderiyor. Mehmet uzak mesafeden kaleyi düşünüyor ancak top savunmadan geri geliyor.

90' Ceza sahası sol çaprazının hemen gerisinde Mehmet Topuz, rakibi Koray tarafından düşürülüyor. Pozisyon sonrasında hakem Yunus Yıldırım, Koray'a tereddütsüz sarı kartını gösteriyor.

90' Kullanılan köşe vuruşunda Cernat ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Tevfik Köse kafayı vuruyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

90' İsabetli Şut (Çaykur Rizespor) Çaykur Rizespor'da Florin Cernat çok uzak mesafeden kaleyi düşünüyor ancak sol köşeye giden topu kaleci Volkan son anda uzanarak dışarı çeliyor.

90' Dördüncü hakemin işaretiyle müsabakanın sonuna en az 5 dakikalık oynanmamış süre bölümü ekleniyor.

90' Fenerbahçe cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cristian Baroni oyundan alınırken yerine Mehmet Topuz oyuna dahil oluyor.

88' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cristian Baroni ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor. Oluşan karambolde topu son olaran Kuyt kontrol etmek istiyor ancak o da topu ayağından açınca savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

88' Fenerbahçe üçüncü gole çok yaklaştı. Baroni'nin ara pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Emenike çok bekleyince savunma son anda araya girerek topu kornere gönderiyor.

86' Çaykur Rizespor cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ali Adnan oyundan alınırken yerine Eren Albayrak oyuna dahil oluyor.

86' Fenerbahçe cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Moussa Sow oyundan alınırken yerine Selçuk Şahin oyuna dahil oluyor.

86' Sol kanatta Emenike'nin pasında topla buluşan Caner ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor ancak kaleci Serkan çıkıyor ve topa sahip oluyor.

83' GOOOLL!! Fenerbahçe, Pierre Webo ile öne geçiyor. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Baroni ortasını altıpas çizgisinin sol çaprazına doğru gönderiyor. Pierre Webo gelen topa kafayı vuruyor ve yerden seken top kaleciyi yanıltarak sağ köşeden filelerle buluşuyor.

82' Kullanılan serbest vuruşta Caner ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma topu karşılıyor.

81' Sağ köşe bayrağının hemen yanında Mehmet Topal, Ali Adnan tarafından düşürülüyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanıcak.

80' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile yükselen Alves'i geçen top sağ kanatta Egemen'e çarparak taça gidiyor.

79' Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sow'un ara pasında Emenike savunmayı geçerek ceza alanına giriyor ancak topu çevirmek isterken savunma araya giriyor ve topu kornere gönderiyor.

77' Ceza sahası sağ çaprazının gerisinde topla buluşan Cenk Ahmet ortasını ön direğe doğru göndermek istiyor ancak savunmada Kuyt kafa ile topu karşılıyor.

75' Gelişen Fenerbahçe atağında ceza yayı önünde Emenike'nin pasında Webo tek pası ile Baroni'yi kaleci ile karşı karşıya bırakıyor ancak kaleci Serkan son anda çıkarak topu uzaklaştırıyor.

73' Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Baroni'nin ceza alanına gönderdiği topa Webo kafayı vuruyor ancak Webo'nun pozisyonu ofsayt.

71' Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Gökhan Gönül ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor ancak savunma topu karşılıyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

70' Çaykur Rizespor cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Leonard Kweuke yerini Sezer Özmen'e bırakıyor.

70' Fenerbahçe cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alper Potuk oyundan alınırken yerine Pierre Webo oyuna dahil oluyor.

68' Fenerbahçe rakip yarı alanda kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

66' Çaykur Rizespor ceza alanı içerisinde Leonard Kweuke kendisini yere bırakıyor. Tecrübeli oyuncu sakatlık geçiriyor.

64' Sol kanatta gelişen Fenerbahçe atağında Caner Erkin topa elle müdahale ediyor ve Çaykur Rizespor serbest vuruş kazanıyor.

62' Müsabakanın üçte ikilik bölümü geride kalırken konuk ekip Fenerbahçe'nin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

60' Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Cernat kaleci ile karşı karşıya kalıyor ancak kaleci Volkan ondan önce çıkarak topa ayakla müdahale ediyor. Boşta kalan topu Leonard Kweuke kaleye göndermek istiyor ancak savunma son anda topa müdahale ediyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

58' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cristian Baroni ortasını ceza alanına doğru gönderiyor ancak savunma topu karşılıyor.

58' Orta alandan topla birlikte hareketlenen Kuyt sağ kanattaki arkadaşı Sow'u görüyor. Sow son çizgiye inmeden ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Alper kafayı vuruyor ancak kaleci Serkan son anda direğin altından topu çıkartıyor.

54' Çaykur Rizespor cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sercan Kaya oyundan alınırken yerine Cenk Ahmet Alkılıç oyuna dahil oluyor.

53' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Sow'un uzun pasında savunmayı aşan topu kontrol eden Emenike kaleci ile karşı karşıya kalıyor ancak oyuncunun plase vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı'da kalıyor.

52' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Savunma topu kontrol ettikten sonra topu kaptırıyor ve son olarak ceza yayında topu kontrol eden Sow doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

51' Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Caner ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Sow'dan önce savunmada Godfrey Oboabona kafa ile topu kornere gönderiyor.

49' Konuk ekip Fenerbahçe ikinci yarının başında daha istekli olan takım görünümünde bulunuyor.

47' Cernat'ın pasında Sercan Kaya pozisyona girmek istiyor ancak hakemin kararı ofsayt.

46' İkinci yarı Çaykur Rizesporlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

İlk yarı skoru: 1-1

45' Hakem Yunus Yıldırım'ın düdüğü ile müsabakanın ilk yarısı sona eriyor.

45' GOOOLL!! Fenerbahçe, Cristian Baroni ile beraberliği yakalıyor. Kullanılan serbest vuruşta topun başına gelen Cristian Baroni'nin vuruşunda top barajın üzerinden geçerek kalenin sağ tarafından filelerle buluşuyor.

45' Ceza yayının biraz gerisinde Emenike, Sercan tarafından düşürülüyor. Fenerbahçe kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

45' Dördüncü hakemin işaretiyle mücadelenin ilk yarısının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ekleniyor.

42' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Baroni'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Moussa Sow ceza sahasına giriyor rakibini geçerek plase vuruşunu yapıyor ancak top kaleciden geri geliyor ve savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

40' Fenerbahçe'de Caner Erkin hakeme itirazlarını sürdürünce sarı kart görüyor.

40' Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sol kanattan son çizgiye sokulan Sercan ortasını penaltı noktasının hemen yanındaki arkadaşı Tevfik'e gönderiyor. Tevfik gelen topu sol ayak içi ile kaleye göndermek istiyor ancak vuruşunda top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

38' Kullanılan serbest vuruşta Caner Erkin sol ayağı ile yerden doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

37' Çaykur Rizespor'da Kıvanç Karakaş, rakibi Kuyt'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart ile cezalandırılıyor. Fenerbahçe ceza yayının sağ çaprazına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

36' Orta alanda yapılan karşılıklı fauller ile müsabaka devam ediyor.

34' Çaykur Rizespor'da Ali Adnan, Emenike ile girdiği mücadale sonrasında kısa süreli sakatlık geçiriyor.

32' Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken konuk ekip Fenerbahçe'nin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

30' Ceza yayına hareketlenen Cristian Baroni doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top savunmadan geri geliyor.

29' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Kuyt gelen topu kafa ile arka direğe doğru indirmek istiyor ancak top üst direğe çarpıyor ve savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

28' Ceza sahası sağ çaprazına yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Caner ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak Alves'den önce savunma kafayı vuruyor ve top kornere gidiyor.

26' Gelişen Fenerbahçe atağında ceza yayı dışında topu göğsü ile yumuşatan Kuyt pasını ceza alanı içerisindeki Sow'a gönderiyor ancak savunma son anda araya giriyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

24' Orta alanda Fenerbahçe'nin kaybettiği top ile hızlı çıkan Fenerbahçe'da Florin Cernat ceza yayına gelmeden uzak mesafeden yerden vuruyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

22' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Sow kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

22' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Cristian Baroni uzun pasını sağ kanattan ileri doğru hareketlenen Sow'a gönderiyor. Sow topu kontrol ediyor ve son çizgiye inmeden ortasını yapmak istiyor ancak top savunmadan kornere gidiyor.

20' Baroni'nin pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Emenike rakibi Ousmane Viera'ı geçmek isterken faul yapıyor.

16' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Moussa Sow ceza yayının dışından kaleyi düşünüyor ancak top kalenin sağ tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

16' Konuk ekip Fenerbahçe bu dakikalarda rakip yarı sahada baskısını artırıyor.

14' Çaykur Rizespor ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza alanına sokulan Cernat pasını yay üzerindeki Leonard Kweuke'ye gönderiyor. Egemen'i geçen top Leonard Kweuke'de kalıyor ve tecrübeli oyuncu kaleyi görür görmez vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

11' GOOOLL!! Çaykur Rizespor, Leonard Kweuke ile öne geçiyor. Topla birlikte ceza yayına hareketlenen Cernat, egemeni geçerek kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Volkan çıkarak topa müdahale ediyor ancak boşta kalan topu önünde bulan Leonard Kweuke doğrudan kaleyi düşünüyor ve savunma oyuncuları arasından topu filelerle buluşturuyor.

11' Ceza yayının üzerinde topu kontrol eden Tevfik Köse kaleyi düşünüyor ancak top savunmadan geri geliyor.

8' Bu dakikalarda ev sahibi Çaykur Rizespor oyundaki dengeyi kendi lehine çevirmiş durumda gözüküyor.

6' Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanattan ceza alanına hareketlenen Florin Cernat ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Sercan Kaya kafayı vuruyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

5' Orta alan mücadelesinde Alper Potuk hızlı çıkmak isterken rakibi Ludovic Sylvestre tarafından düşürülüyor.

3' Konuk ekip Fenerbahçe rakip yarı alanda organize olmaya çalışıyor.

1' Ceza alanı sol çaprazına yakın sayılabilecek bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Cristian Baroni ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor ancak kaleci Serkan Kırıntılı çıkıyor ve topa sahip oluyor.

1' Müsabaka Fenerbahçeli oyuncuların vuruşuyla başlıyor.