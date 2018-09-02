Fenerbahçe sahasında yenildi; Volkan ve Alper ile Kayserisporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'a 3-2 yenildiği maçın ardından sarı lacivertli formayı giyen Volkan Demirel ve Alper Potuk ile galibiyeti kutlayan Kayserisporlu oyuncular arasında gerginlik yaşandı.



Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sonrası Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutladı. Daha sonra konuk takım oyuncuları soyunma odasına giderken, Cherry, Deniz ve Bilal tekrar sahaya çıkarak taraftarlarına 3'lü çekti. Fenerbahçe tribünleri ise galibiyet kutlamalarını sürdüren Kayserisporlu futbolculara tepki gösterdi.



Fenerbahçeli oyuncular Volkan Demirel ve Alper Potuk da sahaya girerek, Kayserisporlu oyunculara 'uyarıda' bulundu. Bunun ardından da Kayserisporlu ve Fenerbahçeli futbolcular arasında tartışma yaşandı. Saha görevlilerinin araya girmesiyle sona eren tartışmanın ardından Kayserisporlu oyuncular soyunma odasına gitti.

