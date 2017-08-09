Elindeki forvetlerden Emmanuel Emenike'yi Olympiacos'a satan, Fernandao'nun sakatlığı bulunan ve lig başladığında oynayabilecek durumda as oyuncu olarak yalnızca 34 yaşındaki Robin van Persie kalan Fenerbahçe, Roberto Soldado transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, Villarreal forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli kurmaylar; genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, asbaşkan Ali Yıldırım ile idari menajer Hasan Çetinkaya dün sabah erken saatlerde Madrid’e uçtular. İlk hedef olan Lucas Perez ile anlaşmaya varılmıştı ancak oyuncunun kulübü Arsenal'in fiyat yükseltmesi sonucu, Fenerbahçe transferden vazgeçti ve B planını devreye soktu.

Villarreal’in santrforu Soldado ile görüşen Fenerbahçe, İspanyol golcü ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki İspanyol forvet, geçen sezon Villarreal formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asistle 8 gole direkt katkı sağlamıştı.